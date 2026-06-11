La Xunta mantiene su objetivo de acabar las obras de O Bertón en 2028

Las obras en la parcela 1 son las que presentan un grado de ejecución más elevado Daniel Alexandre

Hace poco menos de dos años, concretamente el 19 de junio de 2024, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció, durante una visita a Ferrol, la futura construcción de dos inmuebles de titularidad pública que sumarían medio centenar de domicilios al parque residencial de O Bertón. Este proyecto, además, sería la primera fase de una iniciativa más ambiciosa que buscaba crear 353 pisos protegidos en el área, urbanizando nueve parcelas –de un total de 20, pues en 2015 ya se ejecutaron dos edificios– propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

La Xunta licita por más de 10 millones la construcción de otras 58 viviendas públicas en O Bertón Más información

Así, si bien en ningún momento se señaló una fecha concreta, ya por aquel entonces la responsable autonómica situó la finalización de todas las actuaciones planteadas antes de que terminase el presente mandato, es decir, 2028, un horizonte temporal que ayer miércoles, durante la presentación de la licitación de una de estas intervenciones, reafirmó. Y es que, siguiendo el anuncio realizado el pasado lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la conselleira se desplazó hasta la ciudad naval para abordar junto a los proyectistas el procedimiento de contratación de las obras de este inmueble.

La cita

En cuanto a la presentación en sí, fue un acto sencillo, siguiendo la línea de los celebrados a comienzos de año para las dos parcelas situadas en la avenida Salvador Allende. La conselleira, que estuvo acompañada de la concejala responsable del área de Urbanismo, Blanca García, defendió que la Xunta estaba dando “pasos continuos, sen descanso” de cara a alcanzar ese objetivo de dotar a Ferrol de más de 350 viviendas públicas. En este sentido, la titular autonómica recordó que el conjunto arquitectónico que albergará esta parcela de 1.935 metros cuadrados se compondrá de dos edificios: uno de cinco alturas –cuatro pisos más bajo– “con forma de U”, y otro paralelo y lineal con cuatro que, en total, aportarán 58 nuevos hogares a este barrio.

Momento de la presentación ayer miércoles de la licitación de las labores en el área Daniel Alexandre

Asimismo, Martínez Allegue avanzó que la licitación de dos de las obras pendientes, las situadas en las parcelas 13 y 14, comenzará el próximo mes de julio, mientras que la del terreno número 10 se hará antes de que finalice el verano. Quedarían en el aire, de este modo, únicamente los dos terrenos reservados para la construcción de vivienda pública por parte de promotores privados –el 6 y el 7–, cuyo concurso, aseguró, se retomará este mismo año.

Propuestas ya en ejecución

Volviendo al proyecto conjunto para el polígono residencial, las dos primeras intervenciones presentadas, en las parcelas 1 y 2, ambas en la avenida As Constituíntes, avanzan, tal y como afirmó la conselleira, según el cronograma del gobierno autonómico. Como se recordará, las obras de estos dos edificios de 24 viviendas cada uno se licitaron el 7 de enero de 2025 y el 20 de diciembre de 2024, respectivamente, siendo adjudicadas ambas el 27 de mayo a Prace Obras e Servizos y a Seranco por unos 13 millones de euros.

Los trabajos en el segundo terreno, pese a comenzar casi en paralelo, presentan un mayor retraso Daniel Alexandre

Así, los trabajos arrancaron casi en paralelo, concretamente el 30 de julio en la parcela 1 y el 5 de agosto en la 2. Cabe señalar que, si bien desde la Consellería de Vivenda nunca se abordó directamente una fecha de finalización de los trabajos, la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia establece para ambas intervenciones un plazo de ejecución de 15 meses a contar desde la firma del acta de replanteo. En base a estos datos, los inmuebles deberían terminar entre los meses de octubre y noviembre. No obstante, si bien los trabajos presentan ya un nivel de confección muy avanzado, la propia María Martínez reconoció ayer que las malas condiciones meteorológicas registradas entre noviembre y febrero “dificultaron a materialización do soto”, por lo que se puede esperar algún retraso puntual.

Comienzo inminente

Siguiendo el orden cronológico de esta macro actuación, las siguientes dos intervenciones planteadas fueron las situadas en las parcelas 11 y 13, ambas ubicadas en la avenida Salvador Allende y que contarán con 75 y 49 viviendas, respectivamente. Curiosamente, la redacción del proyecto básico y de ejecución de ambos inmuebles se realizó de forma conjunta para los dos edificios, pero dividiéndose en sendos lotes –se licitaron en septiembre de 2024, siendo adjudicados en marzo de 2025 al estudio de arquitectura Muñiz Mas Alfaya y a la UTE Anta-BOG Berton13–.

Así, la fase de diseño de ambos inmuebles fue relativamente corta –se estableció un plazo de ejecución de 36 meses, lo que parece indicar que la promotora no quería establecer un período demasiado restrictivo–, permitiendo licitar las obras nueve meses más tarde. De este modo, el plazo de presentación de ofertas para la parcela 11 comenzó el 12 de enero del presente 2026, siendo concedido el contrato a la UTE Prace Seranco el pasado lunes, día 8; mientras que en el caso del terreno 13 el proceso comenzó el 31 de enero y, como se señaló, no se resolverá hasta dentro de varias semanas. No obstante, cabe señalar que en ninguno de los casos se completó la licitación de la dirección de obra y del servicio de control de calidad.

Terreno en el que se levantará un doble inmueble con un total de 58 viviendas Daniel Alexandre

Un caso muy similar es el de las parcelas 14 y 15, las dos de 58 domicilios cada una, cuya redacción también salió a concurso en septiembre de 2024 mediante un proceso unitario en dos lotes. En esta ocasión, el diseño de ambas edificaciones fue adjudicado a la UTE Monteoliva-Fraga y Martiñán a finales de septiembre de 2025. En cuanto a las obras, la licitación de los trabajos en el primero de los terrenos es la que se inició ayer miércoles, mientras que el procedimiento para el segundo arrancará también en cuestión de días. Un dato interesante en relación a ambas construcciones y que revelaron sus arquitectos es que se ha optado por ir contracorriente y romper con el modelo de tonos blancos, grises y metálicos del resto de edificios planeados para el parque residencial, aportando placas de colores a la fachada, pero que al mismo tiempo se eligieron tintes pastel para mantener una cierta armonía cromática.

Intervenciones pendientes

Una vez se adjudiquen las obras de la parcela 13 y se inicie la licitación de las de la 15, solo quedarán ‘pendientes’ tres intervenciones en el barrio de O Bertón. Por una parte, se encuentra la última de las edificaciones que promoverá directamente la Xunta, un inmueble de 75 viviendas en el terreno número 10. En este caso, la redacción del proyecto se licitó en octubre de 2024 y se adjudicó a la UTE Bertón 10 –formada por Abalo Arquitectura e Ingeniería y G. Cabanillas Arquitectos— en junio de 2025, pero desde entonces no se ofreció más información al respecto hasta que ayer María Martínez Allegue aseguró que su ejecución entraría en concurso público antes de que finalice el verano.

Por otra, se encuentran las parcelas destinadas a los dos inmuebles de promoción privada –la 6 y la 7, con sendos inmuebles de 48 y 56 domicilios–. A este respecto, cabe recordar que ya en enero de 2025 se había anunciado que la Xunta estaba estudiando las ofertas recibidas. No obstante, por causas que no se han detallado, el procedimiento no llegó a finalizar. Así, como detalló la conselleira, la intención del gobierno gallego es retomarlo en los próximos meses, simultaneando el concurso con su nueva línea de ayudas para promotores.