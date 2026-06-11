Fresas “que saben a fresa” y cerezas de lo más variadas, las reinas del mercado de Ferrol

Teresa, en su frutería multicolor del mercado de A Magdalena Daniel Alexandre

Si entrar en el mercado de A Magdalena es habitualmente un despertar de los sentidos —como le pasó estos días al embajador de Japón y a su chef—, por estas fechas, cuando la primavera explota en las fruterías, los colores y los olores activan automáticamente nuestras papilas gustativas. Cualquiera diría que el puesto de Frutas y Verduras Tere parece ahora una ‘macedonia’.

María Teresa López, con más de dos décadas detrás del mostrador, no escatima piropos para su género. “Está impresionante”, describe contenta, al tiempo que enumera las características de las que considera las dos reinas indiscutibles de este tiempo: fresas y cerezas.

Sobre las primeras, destaca que son gallegas, de Abegondo, y que “ya saben a fresa”, algo que no es tan sencillo de encontrar fuera de temporada a no ser por las que le llegan desde la Región de Murcia. En este caso, ofrece dos tamaños para quien sea más o menos goloso: la pequeña (a 5,50 euros) y la grande, que cuesta 7,50.

Cerezas a tutiplén

“Estamos en plena campaña y todo el mundo lleva cerezas”, confirma Teresa, mostrando la cantidad de variedades que asoman en su mostrador y llegan desde El Bierzo, el Valle del Jerte y Aragón, diferenciándose en tamaños, colores, sabores y texturas. De la primera zona leonesa, en su puesto se pueden encontrar las de tonalidad clara, casi blanca, que “tiene muchos fans”, y otra más roja, pero no tan dulzona como la de Cáceres.

En todo caso, éstas rondan los seis euros y las extremeñas oscilan, dependiendo del porte, entre los siete y los nueve. Después, para los auténticos amantes de esta fruta, “tengo unas que cuestan 18, pero es que son grandes, grandes... como ciruelas”. Tampoco faltan estos días los paraguayos y los peladillos, las variedades de hueso que darán paso al melón y la sandía.