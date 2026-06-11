Varias personas degustando las tradicionales tapas del certamen AEIG

La hostelería del barrio de Ultramar vuelve a celebrar, hoy y mañana, una nueva edición, la duodécima, de su certamen Tapatí. Una cita que ha perdido locales participantes en estos años pero que no baja el listón.

Mesón A Canfurnada, Penda´s 130, Ricón Maya, Restaurante Alfonso y La Martina son los negocios que deleitarán a los comensales que así lo deseen con una de sus tapas que, como en anteriores ediciones, se servirán al precio de tres euros.

Como en cada campaña, consumir tiene premio ya que los clientes podrán cubrir la papeleta correspondiente, de modo que cuantas más cubran mayor posibilidades de resultar premiado en el sorteo final de cenas por valor de 165 euros en cada uno de los cinco establecimientos participantes en el XII Tapatí de Ultramar.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento colabora con la celebración de esta propuesta que busca dinamizar el sector hostelero del barrio.

Ultramar Village

Sin dejar de lado los sorteos, la asociación que engloba al comercio y la hostelería de esta zona de la ciudad, Ultramar Village, entregó hace unos días un vale por valor de 500 euros relativo a la campaña “Deixate querer por Gadis Ultramar” a una clienta, Sara, que realizó una compra en la óptica Begoña Lorenzo.