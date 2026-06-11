Fin de curso del programa ‘Enrede’ que promueve la Asociación Española contra el Cáncer

Un momento del evento lúdico celebrado este jueves en Canido AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer en Ferrol celebró en la mañana de este jueves el fin de curso de su programa ‘EnRede’. Pacientes oncológicos y familiares, que han participado en esta iniciativa lúdico-terapéutica a lo largo de los últimos meses, se dieron cita en el huerto de Canido para compartir sus experiencias y afianzar los lazos creados durante el curso.

Participantes de los distintos talleres desarrollados en esta edición del programa se unieron en esta sesión final, en la que compartieron diversas dinámicas de grupo.

‘EnRede’ es un programa de ocio para pacientes y familias que, a través de distintas actividades, promueve hábitos de vida saludables y favorece el bienestar social y emocional, como señaló Lourdes Silvoso, coordinadora provincial de Atención al Paciente y Usuario de la AECC, quien también subrayó que “más allá de la actividad en sí, ver los vínculos que se generan es, sin duda, uno de los aspectos más valiosos del programa”.

Durante el acto de ayer, las personas asistentes expusieron los beneficios físicos y emocionales de su paso por el programa y participaron en una valoración conjunta de la iniciativa, un espacio que, como destacó Silvoso, “resulta fundamental para seguir mejorando y adaptando las actividades a las necesidades de los participantes”.

Al encuentro también se sumaron este año personas participantes y voluntarias de las Rutas Saludables que organiza la asociación, una iniciativa abierta a la población general que busca combatir el sedentarismo y promover la salud a través de la actividad física.

Al igual que en Ferrol, ‘EnRede’ también conmemoró su fin de curso en las otras dos grandes ciudades de la provincia, en Santiago de Compostela y A Coruña, donde se desarrollaron encuentros con participantes de las respectivas sedes.

El programa en cuestión nació en 2019 como un conjunto de actividades de ejercicio físico y ocio, totalmente gratuitas, dirigidas a pacientes y familiares, que se extienden entre octubre y junio. Su objetivo es favorecer el desarrollo de la salud física, social y emocional de los implicados.

Algunas de las actividades que forman parte de la iniciativa —como gimnasia— se desarrollan en las tres sedes de la provincia, mientras otras son exclusivas de alguna de ellas. A lo largo del curso 2025-2026 se organizaron, entre otras, sesiones de pilates —Ferrol—; natación y club de lectura —Ferrol y A Coruña— o huertos urbanos —Ferrol y Santiago de Compostela—. En total, más de 200 personas se inscriben cada año en las diferentes propuestas que ofrece EnRede.

En las tres ciudades también se llevan a cabo las Rutas Saludables, una iniciativa a través de la que se organiza, quincenalmente, una caminata por espacios accesibles para promover la práctica de ejercicio al aire libre y la adquisición de hábitos saludables. En estas rutas puede participar cualquier persona que lo desee. L