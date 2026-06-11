Ferrol y Narón entierran el hacha de guerra del saneamiento municipal

Instantánea de la rueda de prensa conjunta ofrecida este jueves por ambos alcaldes Cedida

El conflicto entre Ferrol y Narón por el coste del servicio de saneamiento parece, al menos de momento, cosa del pasado. Y es que hoy mismo, en una rueda de prensa conjunta de los alcaldes de ambos municipios, José Manuel Rey y Marián Ferreiro, los representantes anunciaron la firma de un convenio mediante el cual, por una parte, se fija la cuantía que el Consistorio naronés abonará al ferronalo para saldar las cuentas pendientes por esta prestación desde 2017; y, por otra, se establecen los mecanismos para su cobro, a partir de este mismo 2026, en base a las mediciones reales de los caudalímetros.

“Hoxe é un día importante, que marca o antes e o despois nunha relación entre dous concellos que compartimos unha magnífica ría e moita poboación”, proclamó el regidor de la ciudad naval, recordando que muchos habitantes de Narón trabajan en Ferrol y viceversa. Así, Rey Varela defendió la importancia de priorizar “por riba dos límites e das fronteiras administrativas” los intereses de los vecinos, asegurando que “cando hai acordos, todos gañamos”.

De este modo, tras poner en valor la “regularización” de diversos servicios durante el presente mandato, el alcalde ferrolano reconoció que “nos faltaba a auga, que leva sendo motivo de disputa” entre ambos Consistorios desde hace años, “e por iso traballamos para acadar un acordo para xestionar o saneamento e a depuración”. A este respecto, José Manuel Rey señaló que el conflicto llegó a tal punto que terminó judicializado, “unha situación que non beneficiaba nin a Ferrol nin a Narón”. “Por iso, cambiamos a dinámica, escollimos a vía do diálogo dende hai tres anos”, asegurando que este convenio es el fruto de “moitas horas de traballo de todos os nosos equipos”.

Por su parte, la regidora naronesa, Marián Ferreiro, señaló que este acuerdo “ordena unha situación” y “vén de cambiar pleitos por regras, estimacións por medicións reais e tamén risco económico por unha sostibilidade financieira”. “Desde que comezou a funcionar a depuración, non existía un acordo estable entre Narón e Ferrol. Xerou incerteza, reclamacións, procesos xudiciais...”, relató la representante, detallando, además, que el pacto “tamén acota o gasto que se fai”.

A modo de ejemplo de las ventajas que aportará este nuevo modelo, Ferreiro Díaz apuntó que, al proporcionar estabilidad financiera –es decir, que permite prever el gasto que supondrá el servicio–, será más sencillo para ambos gobiernos la elaboración de los presupuestos. “O convenio non é un cheque en branco, prevé medicións, liquidacións, documentación, regularizacións, comisións de seguimento, límites económicos e a exclusión de conceptos anexos, especialmente aqueles que non corresponden ao saneamento”, aseguró.

El acuerdo

En cuanto al convenio, que se firmará este mismo mes, el alcalde ferrolano explicó que establece un pago por parte del Concello de Narón de 5,4 millones de euros en base a la mencionada sentencia, de modo que 3.390.000 euros se corresponden al período comprendido entre abril de 2017 y junio de 2023, y los 2.010.000 restantes desde este último punto hasta diciembre de 2025 –coincidiendo con la entrada en funcionamiento de los caudalímetros–. Esta última cuantía, puntualizó Rey Varela, se extrae “da lectura real” de estos elementos, “e non da estimación que aprobamos inicialmente de 60-40”.

De este modo, a partir de enero del presente 2026, el acuerdo establece un sistema de mediciones trimestrales que serán abonadas al mes siguiente de realizarse, “garantindo a sustentabilidade económica do servizo”. “Os importes terán que estar sustentados en datos obxectivos e as responsabilidades tamén estarán claramente establecidas polos técnicos dos dous concellos”, relató, detallando que el convenio fija “un mecanismo de cooperación, unha forma ordenada e eficaz de traballar xuntos”.

A preguntas de la prensa, ambos regidores aclararon, por una parte, que en un principio el pago de ambas cantidades se realizará de forma conjunta; y, por otra, que al ser un texto en el que se llevaba trabajando mucho tiempo, la previsión del abono ya estaba presente, por lo que no supondrá un incremento en las tasas que deberán abonar los vecinos de Narón. En todo caso, José Manuel Rey avanzó que aún quedaba muchos retos por delante que deberán solventar ambos Concellos, pero que se abordarán en privado, zanjando que, a partir de este momento, “imos seguir traballando con total honestidade, pero tamén con total discreción”.

Empresa 100% pública

Un detalle en el que hizo hincapié el regidor ferrolano es en el futuro de la Empresa Mixta de Augas de Ferrol, Emafesa. A este respecto, Rey Varela afirmó que “a diferencia de custes” entre lo que debía abonar cada administración por la prestación no fue el motivo que llevó a la práctica disolución del ente semipúblico, pero sí “un deles”. “Tomamos moitas decisións e convertimos un problema nunha oportunidade”, defendió, relatando que “a falta de financiamento” de la firma abrió la puerta al ejecutivo ferrolano a ampliar su capital público, pasando del 53 al 92% de la titularidad. Gracias a esto, aseguró, se fijó un nuevo objetivo, que es el de alcanzar el 100% en el año 2030.

“Este acordo ordena o futuro, pero tamén o pasado”, aseguró el alcalde de la ciudad naval, insistiendo en que permitirá “non estar prorrogando adendas permanentemente”, recordando que “íamos pola octava”. La idea, por tanto, es firmar un nuevo convenio a tres bandas –entre Ferrol, Narón y Augas de Galicia– de cara a que parte de la gestión de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) sea acometida por Emafesa. Cabe señalar, en esta línea, que el documento no solo establece el coste compartido del servicio y su reparto de ahora en adelante, sino que también fija el mecanismo para el financiamiento compartido de los costes del servicio y la realización coordinada “de actuacións materiais e técnicas”.

Reacciones

Tras el anuncio del acuerdo entre ambos gobiernos, las reacciones al mismo no se hicieron esperar, comenzando por el grupo municipal de Ferrol en Común, que celebró el fin del conflicto, aún lamentando que la medida no ponga fin a la subida ya implementada de la tasa de saneamiento en la ciudad naval.

Por medio de un comunicado de prensa, la formación recordó que desde hace años defiende una gestión supramunicipal de este servicio, apuntando que, si bien el convenio “non cumpre todas as expectativas para ser plenamente satisfactorio”, sí que abre la puerta a desarrollar un modelo completamente público. A este respecto, la agrupación ferrolana defiende una configuración mancomunada, de forma que, de cara al año 2030, se cree una nueva empresa na que se integren aquellos territorios “aos que Ferrol abastece, como Ares, Fene, Neda e Mugardos, e dos que toma auga, como Valdoviño”. “É o único modelo viable, a única maneira de xestionar sen antepor intereses privados”.

Por otra parte, Ferrol en Común criticó la forma en la que el gobierno local presentó en comisión este pacto, asegurando que no se les aportó “ningún tipo de documentación, nin medición de caudalímetros, nin nada referente ao convenio, borrador, informes xurídicos e de Intervención, contías exactas ou porcentaxes, máis alá da comunicación verbal do alcalde”. De igual modo, instan al Consistorio a modificar la ordenanza fiscal para reducir la tasa municipal.