El plan de barrios del Concello se despide hasta octubre con actuaciones en el área de Brión

Momento del encuentro con la directiva de la AVV de Brións Jorge Meis

El plan de barrios, el programa municipal de mantenimiento general en parroquias del rural y vecindarios del núcleo urbano, se despide hasta el próximo mes de octubre. Y lo hizo con un último bloque de actuaciones en el entorno de Brión, que se acometieron a lo largo de la semana pasada.

Así, siguiendo el calendario consistorial relativo a esta iniciativa, el alcalde, José Manuel Rey, y el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, se reunieron este jueves con la directiva de la AVV de la zona en su local social para abordar los trabajos realizados. De este modo, el regidor trasladó a los representantes que, desde el lunes, día 1 de junio, se realizaron en la parroquia labores de desbroce y chapeo en unos 12.000 metros lineales, “con especial atención” a los alrededores del centro sociocomunitario, el Mirador das Penas, el gimnasio y la pista polideportiva.

La nueva empresa de recogida de residuos, por su parte, acometió trabajos de limpieza y baldeo en aceras, fuentes y lavaderos, además de sanear una treintena de colectores de basura. De igual modo, la compañía adjudicataria del mantenimiento eléctrico ejecutó un total de 35 actuaciones “correctivas e preventivas” a lo largo de toda la parroquia.

Respecto al parón de este programa hasta el final de la temporada estival, Rey Varela aseguró que el gobierno local continuará “mantendo unha escoita activa da veciñanza” de cara a “coñecer de primeira man as súas demandas e traballar conxuntamente na procura de solucións que contribúan a mellorar a calidade de vida nos nosos barrios e parroquias”.

Reparación de caminos

Asimismo, aprovechando esta reunión, el regidor trasladó a la directiva de la AVV que el proyecto de aglomerado de los caminos de Cruces, Carril y Camposa, que supondrá una inversión de 60.000 euros –sufragados a través de los fondos POS+ 2025 de la Diputación–, comenzará este mismo mes de junio. “Seguimos mellorando as vías do rural para garantir a seguridade tanto dos veciños como dos condutores”, afirmó José Manuel Rey.

Como se recordará, esta intervención fue anunciada por primera vez en diciembre de 2025 tras su aprobación en Xunta de Goberno Local. No obstante, la licitación de las obras se retrasó hasta comienzos de enero por el parón de los festejos navideños. La adjudicación, a la empresa Construcción Ponciano Nieto, se realizó tres meses después.