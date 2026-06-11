El obispo Fernando García, reportero de excepción durante la visita papal a España

Fernando García, junto con los otros obispos, en el encuentro que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu DMF

El obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, vive estos días repletos de actividad con motivo de la visita papal. Como la mayoría de prelados del país forma parte de la comitiva del Papa León XIII en su recorrido por Madrid, Barcelona y el archipiélago canario. Una visita que solo suspendió para regresar a Ferrol por unas horas y celebrar la festividad del Corpus.

Fernando García Cadiñanos frente a la Sagrada Familia en Barcelona DMF

Como acostumbra a hacer el obispo cada vez que viaja por el país o el extranjero, ha vuelto a compartir con la comunidad diocesana a la que pertenece, a través de sus canales de información oficial, varios momentos vividos durante la visita papal en la capital de España y también en Barcelona, participando en la eucaristía celebrada en la Sagrada Familia con motivo de la inauguración de la Torre de Jesús.

El viaje por España del Papa León XIII prosigue ahora por el archipiélago canario, con visita este jueves a Gran Canaria y al día siguiente a Tenerife, donde tendrá lugar el encuentro con las realidades de integración de los migrantes. Como se recordará el obispo Fernando García es el responsable del área de migraciones de la Conferencia Episcopal, ejerciendo de voz de los inmigrantes ante el santo padre.