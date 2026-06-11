El hombre con más doctorados del mundo, Francisco González de Posada, expondrá en Ferrol

Francisco González de Posada presentará el libro sobre Louis Godin y Jorge Juan editado en 2025 Cedida

Francisco González de Posada, catedrático emérito de Fundamentos Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid –UPM– y académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores –RAED–, presentará en Ferrol su libro ‘Louis Godin y Jorge Juan, pioneros de la ciencia moderna en España’. Este encuentro con el autor, que ostenta un récord mundial por haber obtenido 10 títulos de doctorado en áreas muy diversas, tendrá lugar el jueves 18, a las 19.00 horas, en la sala Carlos III de Exponav.

La cita, que terminará con un coloquio, se enmarca en el ciclo de conferencias de este curso 2025/26 de la cátedra Jorge Juan, que impulsa la UDC y la Armada, y que dirige la profesora de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol, Alicia Munín.

Francisco González de Posada (Cádiz, 1942) hablará de la primera gran expedición científica del mundo, que fue propuesta, organizada y dirigida por Louis Godin (París, 1704 - Cádiz, 1760), en Ecuador, con el objetivo de determinar la forma y tamaño del planeta Tierra. A este viaje, pensado para contrastar las teorías de René Descartes, que sugería una silueta alargada en los polos, y de Isaac Newton, que apuntaba a una más achatada, se sumó Jorge Juan y Santacilia (Alicante, 1713 - Madrid, 1773).

Escritor

González de Posada es ingeniero y doctor en Caminos, Canales y Puertos por la UPM, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Ciencias Físicas por la Complutense de Madrid.

Entre 1984 y 1986, el autor fue rector de la Universidad de Cantabria y sus títulos de doctorado se centran en áreas tan diversas como la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Teología, la Filosofía, Medicina, Filología Hispánica, Historia, Química o Economía. Además de académico, es el biógrafo de Leonardo Torres Quevedo.