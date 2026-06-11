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Ferrol

El Área Sanitaria de Ferrol rinde homenaje a los 99 profesionales de la salud que se jubilaron 

El acto contó con la presencia del recién nombrado director xeral de Atención Primaria del Sergas, Salvador Mariño-Ageitos

Redacción
11/06/2026 18:45
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Un instante del acto celebrado este jueves
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El recientemente nombrado director xeral de Atención Primaria del Sergas, Salvador Mariño-Ageitos, participó este jueves en el Marcide en el homenaje a los 99 profesionales que culminaron su etapa laboral en el Área Sanitaria de Ferrol.

El que hasta hace unos días formaba parte de la gerencia ferrolana estuvo acompañado de la máxima responsable de la misma, Fernanda López, y en su intervención destacó el trabajo y dedicación de todos los profesionales que culminaron su etapa laboral en la sanidad pública local, así como “a súa pegada indeleble”, que contribuyó “ao fortalecemento e a excelencia”.

El nuevo responsable de Atención Primaria y Comunitaria cerró su intervención invitando a los nuevos jubilados “a desfrutar desta nova etapa da vida que supón menos présas e máis tempo para o que realmente importa”.

Presente y futuro

La ceremonia de jubilación de este año ha coincidido con el 50 aniversario del Marcide, una infraestructura que sigue avanzando en el desarrollo de su Plan Director. Sobre este asunto también tuvo palabras el propio Mariño-Ageitos, destacando que el Sergas ya trabaja en la segunda fase de un proyecto que “permitirá acadar unhas instalacións plenamente preparadas para atender as necesidades sanitarias presentes e futuras”.

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