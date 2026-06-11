Cogami denuncia esperas de hasta tres años en la valoración de la  discapacidad

Una acción formativa de Cogami en Ferrol Cedida

Cogami acaba de celebrar en Santiago de Compostela su XXXVI asamblea anual, el máximo órgano de decisión de la organización, en el que participaron miembros de la Junta y representantes de las entidades que forman parte del movimiento asociativo, algunas de ellas de la zona.

En esta sesión se presentaron las actividades desarrolladas durante el último ejercicio, las cuentas de resultados de la entidad y el plan operativo previsto para este año. En el turno de ruegos y preguntas se abordó una de las cuestiones que más preocupación está generando entre las personas con discapacidad y sus familias: la demora en los procesos de valoración de la discapacidad.

Las cuatro federaciones provinciales hablaron de la existencia de esperas que, en algunos casos, pueden llegar hasta los tres años para obtener una cita con los Equipos de Valoración y Orientación de la Discapacidad (EVO).

A pesar de que la Xunta de Galicia anunció recientemente el refuerzo de estos equipos con más personal, la realidad que llega a las entidades es que muchas personas siguen denunciando largas esperas para realizar la entrevista necesaria para la obtención o revisión de su certificado de discapacidad. Unos retrasos que “tienen consecuencias directas en la vida de las personas afectadas”.