Música y literatura
‘Asalto literario’ de Rafael López Loureiro y Antón Cortizas con actuación musical incluida en Canido
Óscar Fojo, con Loaira y Artai, pondrán ritmo a las lecturas de ‘No meu pequeno mundo’ y ‘Zoonetos’
Este viernes 12, a las 20.00 horas, habrá un ‘Asalto literario’ en el centro cívico de Canido, donde los escritores Rafael López Loureiro y Antón Cortizas procederán a la lectura de extractos de ‘No meu pequeno mundo’ y ‘Zoonetos’.
El encuentro, que está organizado por la Asociación Veciñal y la asociación sociocultural Muíño do Vento contará con música de Óscar Fojo, acompañado por Loaira y Artai.