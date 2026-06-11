Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Música y literatura

‘Asalto literario’ de Rafael López Loureiro y Antón Cortizas con actuación musical incluida en Canido

Óscar Fojo, con Loaira y Artai, pondrán ritmo a las lecturas de ‘No meu pequeno mundo’ y ‘Zoonetos’

Redacción
11/06/2026 11:25
Evento literario en el centro cívico de Canido
Evento literario en el centro cívico de Canido
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este viernes 12, a las 20.00 horas, habrá un ‘Asalto literario’ en el centro cívico de Canido, donde los escritores Rafael López Loureiro y Antón Cortizas procederán a la lectura de extractos de ‘No meu pequeno mundo’ y ‘Zoonetos’. 

El encuentro, que está organizado por la Asociación Veciñal y la asociación sociocultural Muíño do Vento contará con música de Óscar Fojo, acompañado por Loaira y Artai.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620