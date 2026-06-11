Abalde destaca el compromiso con la diversidad en una visita al CAMF

Un momento de la celebración del aniversario del CAMF Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, tomó parte al mediodía de este jueves en uno de los actos de celebración del 35 aniversario del Centro de Atención as Persoas con Discapacidade Física (CAMF) de Ferrol, que depende del Imserso, en una jornada que congregó a representantes de diferentes administraciones y del tejido social de la comarca.

El espacio acoge en hoy a 54 personas en régimen residencial, la mayoría con grado 3 de dependencia

El acto estuvo presidido por Abalde y el director gerente del centro, Pedro Pablo Quintana Vior, y contó con la presencia también de responsables del Área Sanitaria de Ferrol, Cruz Roja y el CIFP Leixa, entre otros. El alcalde, que también estaba invitado al acto, no pudo acudir por problemas de agenda, tal y como se informó desde el Ayuntamiento.

Durante su intervención, Abalde destacó el compromiso del Gobierno de España “co fortalecemento do sistema público de atención á dependencia” y también reconoció “a importante labor que desenvolve o CAMF de Ferrol desde a súa creación”. El subdelegado afirmó que el centro “é un exemplo de recurso público ao servizo das persoas, baseado na dignidade, autonomía persoal e inclusión”. Explicó Abalde que su labor durante más de tres décadas, “demostra que é posible construir unha sociedad moito máis xusta e accesible para todos e todas”.

Tuvo palabras el subdelegado del Gobierno en la provincia para el personal del centro, presente en el evento, a quienes agradeció “a dedicación”, así como la “implicación das entidades colaboradoras que contribúen a ofrecer unha atención integral ás persoas residentes”.

El director gerente del CAMF, Pedro Pablo Quintana, puso en valor la trayectoria del centro, desde el año 1991, período en el que más de “300 persoas con gran discapacidade física atoparon nel un espazo para desenvolver os seus proxectos de vida co maior nivel posible de autonomía e apoio especializado”.

En la actualidad son 54 las personas que atienden en régimen residencial, en su mayoría con un grado III de dependencia