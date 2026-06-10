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Visitas guiadas

Todos los jueves se realizan visitas guiadas a la exposición antológica de Xoán Braxe

Habrá una oportunidad semanal de conocer en profundidad la obra que se exhibe en el centro cultural Torrente Ballester

Redacción
10/06/2026 18:18
Exposición de Xoán Braxe,Torrente Ballester
Exposición de Xoán Braxe,Torrente Ballester
Martín Barreiro
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La exposición antológica ‘É humanidade’, del autor de distintas esculturas públicas de Ferrol como el monumento en memoria del 10 de marzo, la fuente de la Ranita o el homenaje a la maternidad de Ultramar, continúa exhibiéndose en las salas Fernando Álvarez de Sotomayor y Maruja Mallo del centro cultural Torrente Ballester. Para aprovechar al máximo la propuesta, que consta de un total de 120 piezas de pintura, escultura, dibujo y cartelería, se ofrecen visitas guiadas todos los jueves, a las 19.00 horas.

Xoán Braxe propone en esta selección un recorrido representativo por su trayectoria, profundamente marcada por su paso por el Ateneo Ferrolán, que le acercó a un universo cultural en el que forjaría su propia personalidad artística.

Sus creaciones hablan de la realidad, abordando temáticas tanto locales como internacionales, como la reconversión de los trabajadores navales de Ferrol, la Revolta Irmandiña, el Prestige o las guerras.

A través de la obra de Braxe, que incluso incorpora en ocasiones la palabra escrita para potenciar el mensaje de cada pieza, se trata de evidenciar la ciclicidad de una sociedad global que comete los mismos errores constantemente y, en consecuencia, la historia se repite.

Exposición de Xoán Braxe,Torrente Ballester

Visitar a antoloxía de Xoán Braxe é ver a humanidade a través das súas mans

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