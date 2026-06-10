Ponencias de expertos, música y recitales para protestar por el estado del transporte público en la estación de buses de Ferrol
La Plataforma por un Transporte Digno organiza el acto reivindicativo
La Plataforma por un Transporte Público Digno en Ferrol e Comarca celebra durante la jornada de este jueves 11 un acto reivindicativo que tendrá como escenario la estación de autobuses de la ciudad naval.
Animando a la ciudadanía a apoyar la protesta, que se presenta bajo el lema ‘Móve-te, chove e chove e aquí nada se move’, los organizadores pondrán en marcha mucho más que una concentración, ya que el acto reivindicativo se convertirá en todo un evento socio-cultural en el que tendrán cabida charlas de especialistas expertos en temas de movilidad, además de lectura de textos, poemas y música en vivo.
Las intervenciones contarán con la participación del arquitecto en el Consorcio de Compostela Xosé Allegue y el especialista en ecología del transporte Miguel Reimúndez.
Las ‘palestras’ correrán a cargo de Fernando del Llano, profesor de Economía de la UD que hablará de las ‘Refexións en torno á mobilidade galega, deficitaria, dieselizada o cara ao empobrecemento’.
Juanjo Ruiz Núñez, asesor y consultor en materia de movilidad, hablará sobre la ‘Prevaricación pasiva continuada e malversación de fondos públicos: consellería de mobilidade’.
Los actos comenzarán a las 15.30 horas y habrá música y cabezudos antes de comenzar con una lectura de textos, artículos sobre la situación del transporte y rincón infantil para dibujos sobre los buses –entre 16.00 y 16-45–.
La música de guitarra y armónica precederá al recital de poesía a cargo de Antón Cortizas, antes del inicio de las ‘palestras’, previsto para las 17.30. El acto concluirá con la música de Manolo Bacallau y Chigui y hermana.