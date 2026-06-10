Ogmios se encargará de hacer las catas en el Sánchez Aguilera

Panorámica del acuartelamiento Sánchez Aguilera Jorge Meis

La empresa Ogmios es la adjudicataria del contrato de desbroce, retirada de escombro y catas en el acuartelamiento Sánchez Aguilera que promueve el Concello en el marco del desarrollo de ese ámbito urbanístico. El importe de los trabajos de este contrato menor asciende a cerca de 34.200 euros.

Según detallan los pliegos, el objeto del contrato incluye la tala de árboles, la limpieza de vegetación, la retirada y la gestión del escombro existente que se ha ido acumulando en la superficie de la intervención, así como la excavación para realizar sondeos valorativos en la “posible traza da muralla defensiva da cidade de Ferrol”. Con esta última acción se busca evaluar la “conservación de posibles restos da muralla do século XVIII e determinar a súa traza exacta”. Estas catas se van a hacer en distintos puntos que determinará el arqueólogo.

En estos momentos, el proyecto de urbanización del Sánchez Aguilera está en fase de respuesta a las alegaciones presentadas por diferentes entidades y organizaciones políticas. El alcalde aseguró el pasado 18 de mayo que se aprobaría “en poucas semanas”, con el compromiso de que las obras comenzarían en el actual mandato, señaló.