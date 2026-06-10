La lucha sindical naval, al Jofre con la multipremiada ‘Reconversión’

Entre los protagonistas hay personajes tan dispares como Franco, Isabel Preysler Miguel Boyer o Alfonso Guerra Diego Seixo

Son ocho actores-músicos los encargados de interpretar, tanto el texto como la banda sonora en directo, del montaje que traerá la compañía Ibuprofeno Teatro, este sábado 13, a las 20.30 horas en el Jofre. Bajo el título de ‘Reconversión’, este espectáculo propone un ejercicio de memoria histórica alrededor de un proceso socioeconómico que, aunque se centre en el sector naval de la ría de Vigo, tuvo un enorme impacto a nivel internacional.

Escrita y dirigida por Santiago Cortegoso, la producción propone un viaje desde la posguerra hasta el “Felipismo” de la década de 1980, atendiendo de por medio al auje de la industria siderúrgica y a la transición entre el estilo de vida rural a la sociedad capitalista.

Para crear el texto, que nació en 2023 en el marco del XI Laboratorio Teatral de la Fundación SGAE y fue publicado en galego por Edicións Positivas, el autor echó mano de la historia de su padre, que trabajó en el astillero Ascón durante 30 años. A través de este relato, los recuerdos personales se llevan al ámbito político, de manera que la experiencia familiar representa la de toda una generación.

Esta “quinta” sufrió el parón del cierre de la fábrica en 1984 y fue testigo de las históricas movilizaciones previas, que tuvieron lugar en las décadas de 1970 y 1980. Entre estas protestas destacan las manifestaciones de 1978, que tuvieron un seguimiento masivo, así como el secuestro del catamarán que va desde Vigo a Cangas, en 1985.

Los dos acontecimientos se incluyen en la obra ‘Reconversión’, que mezcla este tipo de contenidos extraídos de la realidad con partes de ficción, al mismo tiempo que utiliza el surrealismo y la retranca como recurso para relatar hechos históricos. Así, a través de la perspectiva del personaje del hijo (Santiago Cortegoso), que trata de encajar todas las piezas de la vida de su padre, el espectador viaja del presente al pasado.

Los actores Artur Abad, Cristina Collazo, César Goldi, Celia González, Davide González, Fran Lareu, Nani Matos y el propio Cortegoso interpretan papeles como Felipe González, Franco, Mayra Gómez-Kemp, Naranjito o Isabel Preysler. Completan el equipo artístico Carlos Álvarez-Ossorio (codirección y diseño de iluminación), Pablo Giráldez ‘O Pastor’ (espacio escénico), Alonso Caxade (dirección musical), Marián Bañobre (vestuario), Baia Fernándes (caracterización), Armando Martén (movimiento escénico) y Natalia Feijoo (asistencia de dirección).

Reconocimientos

La obra ‘Reconversión’ recibió seis María Casares en distintas categorías, el premio del Público en la MIT de Ribadavia, a Mejor Dirección en el Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja y tres candidaturas y un nombramiento como finalista en los Max.

Este montaje cuenta con el apoyo de la Xunta a través de las ayudas a la creación de la Axencia Galega das Industrias Culturais.