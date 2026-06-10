La instalación de las casetas de socorrismo, a punto de completarse

Caseta de socorrismo en Santa Comba Jorge Meis

Se acerca el inicio de la temporada de playas y el Concello avanza en la puesta a punto de los arenales. Así, según avanzó el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, en las últimas horas se ha procedido a la instalación de las casetas de socorrismo en los arenales de Caranza, Esmelle y Santa Comba, y entre hoy y el fin de semana también se colocarán en Doniños, A Graña y Ponzos.

En ese sentido, mañana viernes toman posesión los 60 socorristas seleccionados para trabajar los próximos tres meses –el 15 de septiembre finaliza la temporada– en los nueve arenales del concello que contarán con vigilancia y el lunes 15 comenzarán a prestar el servicio. De ese número total de socorristas, hay nueve coordinadores y un responsable general.

Este año se inscribieron en la convocatoria un total de 88 personas, pero solo 74 accedieron a la fase de pruebas físicas tras cumplir todos los requisitos establecidos en las bases.

Los salarios mensuales brutos son de 1.774,78, 1.939,19 y 2.124,85 euros para vigilantes, coordinadores y responsable, respectivamente.