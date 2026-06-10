La demolición de la antigua gasolinera de Irmandiños permitirá ampliar la acera

La instalación ya es historia Daniel Alexandre

La oficina de la antigua gasolinera de Irmandiños, al lado del teatro Jofre, ya es historia. Las palas procedieron este miércoles a la demolición de la estructura que quedaba tras una primera intervención, hace ya una década –poco después de que se cerrase–, en la que se había procedido al vaciado de los tanques y a la retirada de los surtidores.

La actuación recién completada forma parte de la primera fase del proyecto ‘Abrir Ferrol al mar’, que, como se recordará, abarca desde la residencia de La Cortina, en Ferrol Vello, hasta el límite con el barrio de Esteiro.

Tras los trabajos de demolición, el Concello contempla para la zona la ampliación de la acera, con el objetivo de “mellorar a accesibilidade e a seguridade peonil”, aunque, en principio, no afectará a las plazas de estacionamiento –carga y descarga– que se emplean para el servicio y la logística del teatro ferrolano.

La gasolinera del paseo de Irmandiños era la única de las “urbanas” que se mantenía en pie, aunque sin uso. Las otras dos, una en el muelle –ahora hay un surtidor para embarcaciones en la explanada de la antigua Frigorífica– y otra en la carretera de Castilla, a la altura de la confitería Gascón, dejaron de existir hace años y de ellas ya no queda ningún vestigio.