La 'Blas de Lezo' y el 'Patiño' se adiestran en alta mar durante la operación 'Despliegue Atlántico'

Las unidades navales que integran la Fuerza nacional que toma parte en este despliegue Armada

El Grupo de Combate Expedicionario ‘Despliegue Atlántico 26’, aumenta su preparación a través de diversos ejercicios y adiestramiento durante el tránsito hacia Estados Unidos para tomar parte en el ejercicio internacional 'Fleetex-250'.

En concreto, realizan calificaciones y adiestramientos de vuelo, zafarranchos de combate, ejercicios de hombre al agua, transferencia de cargas y personal, aprovisionamiento de combustible, prácticas de tiro, rapel, así como ejercicios de ataque en población, como apuntan desde la oficina de comunicación de Rota.

Alguno de los ejercicios desarrollados durante la travesía hacia la costa estadounidense Armada

El despliegue, que comenzaba a finales de mayo, está formado por las dos unidades con base en Ferrol, el BAC ‘Patiño’ y la fragata ‘Blas de Lezo’, que navegan también junto al BAA ‘Castilla’, el Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’ y la fragata ‘Reina Sofía'.

En esta misión también se ha embarcado el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, el ferrolano y capitán de fragata Jesús González-Cela.

El contingente está formado por unos 2.500 militares e integra todas las capacidades necesarias para tomar parte en este ejercicio de ámbito internacional.

Otra unidad local, la ‘Álvaro de Bazán’, también se halla en tierras americanas