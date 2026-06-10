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Armada

La 'Blas de Lezo' y el 'Patiño' se adiestran en alta mar durante la operación 'Despliegue Atlántico'

La operación moviliza a unos 2.500 militares que tomarán parte en el ejercicio 'Fleetex'

Redacción
10/06/2026 18:13
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Las unidades navales que integran la Fuerza nacional que toma parte en este despliegue
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El Grupo de Combate Expedicionario ‘Despliegue Atlántico 26’, aumenta su preparación a través de diversos ejercicios y adiestramiento durante el tránsito hacia Estados Unidos para tomar parte en el ejercicio internacional 'Fleetex-250'.

En concreto, realizan calificaciones y adiestramientos de vuelo, zafarranchos de combate, ejercicios de hombre al agua, transferencia de cargas y personal, aprovisionamiento de combustible, prácticas de tiro, rapel, así como ejercicios de ataque en población, como apuntan desde la oficina de comunicación de Rota.

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Alguno de los ejercicios desarrollados durante la travesía hacia la costa estadounidense
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El despliegue, que comenzaba a finales de mayo, está formado por las dos unidades con base en Ferrol, el BAC ‘Patiño’ y la fragata ‘Blas de Lezo’, que navegan también junto al BAA ‘Castilla’, el Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’ y la fragata ‘Reina Sofía'.

En esta misión también se ha embarcado el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, el ferrolano y capitán de fragata Jesús González-Cela.

El contingente está formado por unos 2.500 militares e integra todas las capacidades necesarias para tomar parte en este ejercicio de ámbito internacional.

Otra unidad local, la ‘Álvaro de Bazán’, también se halla en tierras americanas

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