Ferrol recoge las banderas azules que ondearán en seis playas del municipio este verano

Representantes de algunos de los concellos con este distintivo, ayer en Xove Xunta

La concejala de Seguridade e Mobilidade, Pamen Pieltain, recogió este miércoles en la playa de Esteiro, en el municipio de Xove, las seis banderas azules que ondearán en otros tantos arenales del concello durante la temporada de verano que comienza, oficialmente, el próximo lunes, día 15. Este año tendrán el distintivo de calidad que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor –Adeac– las playas de A Fragata-O Pareixal, Caranza, Doniños, Esmelle, San Xurxo y, como novedad este año, también la de Ponzos.

En el acto de entrega participaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. La bandera azul se instalará en 118 playas de 38 municipios de la Comunidad, que se mantiene como la tercera de toda España en número. Como se sabe, Adeac valora la calidad del agua, la accesibilidad y la seguridad de los arenales, entre otros factores. Este año, Ferrol está en los primeros puestos, solo por detrás de los concellos de Sanxenxo y Vigo, resalta el Concello.