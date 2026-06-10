Equiocio calienta motores con el inicio de su ya habitual programa de rutas guiadas

Una de las andainas organizadas por Equiocio Cedida

Equiocio Ferrol inaugura en unos días la programación previa a la que, según avanzan, será la edición “máis especial”, del certamen, ya que celebrarán su 35 aniversario.

Desde la organización del evento social y cultural informan que en los próximos días dará comienzo una nueva entrega de su programa “En Ruta con Equiocio Ferrol”, una iniciativa con la que se busca fomentar hábitos de vida saludables y en plena naturaleza, promocionando el territorio en el que se desarrolla la cita. En esta ocasión, la organización echa mano de rutas ensayadas con éxito en ediciones pasadas y formula también algunas novedades. Así, presenta un calendario que arranca el sábado 20 de junio con el itinerario “Xigantes na volta ao cabo”, y continúa el sábado 4 de julio con el recorrido “Os Muíños e Tralocastro”.

Como en anteriores campañas, la participación, abierta a la ciudadanía, será gratuita, con inscripción previa a través del email secretaria@equiocio.es.

José Manuel Hermida, presidente de la Sociedad Cultural Columba, será el encargado de guiar el primero de los itinerarios propuestos. Se trata de una ruta circular de unos 10 kilómetros y dificultad media. La marcha partirá a las 10.00 horas del faro de Cabo Prior y permitirá a las personas participantes descubrir un enclave de importantísimo valor geológico y ambiental que, en su día, fue estratégico desde el punto de vista militar. La visita a las baterías de costa que hay en la zona –en la actualidad, en ruinas– permitirá descubrir el papel que jugaron, especialmente tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en la defensa de la base naval de Ferrol-A Coruña. En el camino, se hará parada también en las formaciones rocosas de la zona, con caprichosas formas “que dan pé a todo tipo de interpretacions, segundo quen as mire”.

Coincidiendo con la presentación del programa, Equiocio Ferrol abre inscripciones en este primer recorrido, hasta el jueves 18 de junio.

Este año también habrá novedades. Una de ellas será que Paulino Gasalla, vicepresidente de la AVV Val de Esmelle, guiará la segunda ruta, con salida a las 10.00 horas del local social de esta entidad vecinal. Se trata de un itinerario circular de unos 9 kilómetros y dificultad media-baja, a excepción de un tramo de subida al castro, que entraña mayor esfuerzo. El recorrido incluye más de una veintena de molinos, fuentes o lavaderos y se visitará la zona de Tralocastro