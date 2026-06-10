El primer volumen de ‘A batalla pola nación’ se presenta en Ferrol con la Fundación Terra e Tempo

Imagen de archivo de un evento en el Antiguo Hospicio Daniel Alexandre

La Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas propone este jueves 11, a las 19.30 horas en el Antigo Hospicio de Ferrol, la presentación del primer volumen de ‘A batalla pola nación’.

El autor, Xosé Ramón Hermida Meilán, estará acompañado del presidente de la entidad organizadora, Francisco Rodríguez, para dar a conocer esta obra sobre la historia de la Unión do Povo Galego. El encuentro cuenta con la colaboración de la Sociedade Cultural Medulio.