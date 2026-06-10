El curso de verano de modelado 3D con Siemens cierra el plazo de inscripción este viernes

Participantes en la primera parte del curso, que termina con el nuevo plazo Cedida

Los profesores de la Universidade da Coruña –UDC– Juan de Dios Rodríguez García y Antonio Couce Casanova empezaron a impartir este mismo miércoles 10 en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– la primera parte del curso ‘Modelado 3D con Siemens NX’, y las personas interesadas en inscribirse para la segunda, de nivel avanzado, podrán reservar su plaza hasta las 14.00 horas de este viernes 12.

El Campus Industrial de Ferrol acoge la primera parte de esta formación, con contenidos más básicos, hasta el viernes, ofreciendo una aproximación a la técnicas de modelado 3D utilizando un software referencial.

Son un total de 21 alumnos y alumnas los que se han apuntado a esta fase inicial, entre ellos estudiantes de grado o máster en la propia EPEF pero también en las facultades de Dereito o de Informática, estas dos últimas situadas en el Campus de A Coruña de la UDC.

La segunda parte de esta formación tendrá lugar desde este lunes 15 hasta el miércoles 17, de 9.00 a 14.00 horas. El precio de la matrícula es de 30 euros para miembros de la comunidad universitaria y desempleados, una tarifa que ascenderá a los 50 para el público general. Se puede solicitar más información en el correo de.dios.rodriguez@udc.es o llamando al 881 013 105.