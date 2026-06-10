Cuatro institutos de Ferrol, Narón y Pontedeume participan en el sexto Talentos Inclusivos

La clausura del evento se celebró ayer en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela Cedida

Acaba de concluir en Santiago de Compostela la sexta edición de Talentos Inclusivos, el programa de fomento de la innovación tecnológica y la inclusión social que organiza el Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións –Citic– de la Universidade da Coruña –UDC–. Entre los 16 centros educativos participantes estuvieron los IES Saturnino Montojo y Sofía Casanova, de Ferrol; Terra de Trasancos, de Narón, y Breamo, de Pontedeume, cuyo alumnado colaboró con personas con parálisis cerebral para realizar los proyectos exhibidos en la Cidade da Cultura.

El acto de clausura de esta convocatoria tuvo lugar este mismo miércoles 10 y contó con la participación del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que aprovechó la ocasión para destacar nuevas medidas a ampliar el próximo curso como son el refuerzo y consolidación de 400 especialistas de apoyo y la bajada de ratios, advirtiendo de que esta se completará en toda la etapa de Infantil. Asimismo, está previsto fortalecer la FP Básica Adaptada, que se puso en marcha este mismo curso.

Acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, y por el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, el conselleiro destacó sobre programas como Talentos Inclusivos “que son un exemplo de colaboración entre universidades, centros educativos e alumnos ao servizo de colectivos como, neste caso, son as persoas con parálise cerebral”.

Entre el medio centenar de proyectos que se exhibieron en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura se encontraban brazos robóticos que se pueden programar para realizar tareas básicas de cocina, pomperos accesibles para que las personas con movilidad reducida puedan accionar fácilmente el mecanismo o un reloj con pictogramas pensado para relacionar determinadas actividades con cada momento del día, con el objetivo de diseñar horarios personalizados para que el usuario consulte la tarea que le corresponde a lo largo de la jornada.

Participantes

El alumnado de ESO, Bachillerato y FP trabaja en equipos en el que también participa profesorado de los 16 centros educativos, personas con discapacidad e investigadores e investigadoras del Citic.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de las consellerías de Educación, Ciencia, Universidades e FP y de Política Social e Igualdade, se realiza en colaboración con cuatro entidades sociales como son Aspace Coruña, la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral –Apamp–, Cruz Vermella A Coruña y Amencer-Aspace.