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Ferrol

Cofer organiza en Ferrol y Vilar do Colo un curso de manejo de carretillas elevadoras en julio

Tendrá lugar del 6 al 9 de julio entre la ciudad naval y el polígono

Redacción
10/06/2026 09:45
Imagen de recurso de un almacén
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Pixabay
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La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– colabora con la patronal gallega y provincial en la organización de un curso de manejo seguro de carretilla elevadora (norma UNE) que tendrá lugar del 6 al 9 de julio entre Ferrol y Vilar do Colo. 

Cofer recalca que se trata de una formación gratuita que tiene por objetivo mejorar la cualificación profesional y la seguridad laboral de quienes participen. Tendrá una duración de 24 horas en horario de 9.00 a 15.00 horas e incluye formación teórica y práctica. 

La primera se impartirá en la sede de la confederación en Punta Arnela y del 7 al 9 en las instalaciones de GAM, en el polígono Vilar do Colo. El curso ofrece 18 plazas y está dirigido a personas trabajadoras por cuenta ajena y propia, pero también en el paro, con preferencia para los empleados de las empresas asociadas a la Confederación. 

La inscripción se formaliza remitiendo el impreso que se puede descargar de la web de Cofer y enviándolo al correo electrónico formacion@cofer.es. Las personas interesadas en ampliar información deben llamar al número de teléfono 981 333 305. 

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