ADIF adjudica obras de mejora en el tramo Ferrol-Viveiro

Tramo entre Ferrol y Ortigueira

El tramo de ferrocarril de la antigua FEVE entre Ferrol y Viveiro se verá mejorado entre los puntos kilométricos 19 y 40 gracias a una intervención que ADIF ha adjudicado, por un importe de 3.432.895 euros y que supondrá obras en la infraestructura y reparación de desmontes en el tramo citado de la línea de ancho métrico 740 Ferrol-Pravia..

El contrato incluye la reparación de un total de nueve trincheras, que implica la retirada de la malla existente, el desbroce y tala de árboles, el saneamiento de los taludes, labores de limpieza, protección y reposición de mallas y otros materiales de refuerzo.

Los trabajos tienen por objeto reparar, asentar y conferir, como señala la administradora de infraestructuras, “una protección permanente a las zonas que discurren en talud junto a la plataforma de la vía y que pueden ser susceptibles de riesgo por lluvias y otros factores climatológicos adversos. La actuación, redundará en la mejora de la fiabilidad y calidad de las circulaciones ferroviarias”.

Estas obras de reparación de los desmontes entre Ferrol y Viveiro se suman a otros proyectos similares que ADIF está llevando a cabo en la línea de ancho métrico Ferrol-Pravia para mejorar la fiabilidad de la infraestructura.

En este sentido, se han invertido recientemente más de dos millones de euros en obras de refuerzo de taludes y trincheras en varios tramos de la línea a su paso por la provincia de Lugo, concretamente en la zona de la playa de Area Longa (Foz) y en varios puntos del trayecto Viveiro-Xove.

También está en marcha otro contrato, por importe de 3,4 millones de euros, para reforzar y consolidar diversas trincheras entre Ortigueira y Burela (55 km), entre las provincias de A Coruña y Lugo.

Las actuaciones forman parte del plan de renovación y mantenimiento de la red convencional, con el fin de conseguir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9.