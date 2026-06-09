Una etapa del Camino Inglés para promover la inclusión

Rosa y Fundacion Indaga TDAH buena

La Fundación Ingada celebra este mes la XII edición de su propuesta Camino de la Diversidad, para promover la inclusión y poner en valor las diferencias. La iniciativa recorrerá una etapa del Camino Inglés entre Ferrol y Neda el próximo 27 de junio.

El Concello de Ferrol se ha sumado en las últimas horas a la promoción de esta cita. La concejala de Promoción Social, Rosa Martínez, avanzó que “dende o Consistorio sumámonos a esta nova actividade da fundación para seguir traballando xuntos na inclusión social”.

La responsable de las políticas sociales municipales recibió ayer a Anxo García, terapeuta de la Fundación Ingada, quien indicó que la acción que promueve se trata “dunha iniciativa que une deporte, cultura, convivencia e inclusión social a través dunha ruta do Camiño de Santiago, nesta ocasión percorrendo o Camiño Inglés entre os concellos ferrolá e nedense”.

Rosa Martínez Beceiro señaló que con esta iniciativa se pretende promocionar la cultura gallega a través de los itinerarios jacobeos, poniendo en valor al mismo tiempo la diversidad como un elemento enriquecedor y positivo para la sociedad. “Queremos enxalzar o labor que a Fundación Ingada vén desenvolvendo desde hai mais dunha década, prestando un importante apoio ás persoas afectadas por TDAH e ás súas familias”. La propuesta, como enfatizó Martínez Beceiro, “contribúe a sensibilizar e concienciar á cidadanía sobre a importancia da inclusión para construír unha sociedade máis accesible, participativa e integradora”.

Más de 10.000 viajeros se han dejado seducir por el Camino Inglés en lo que va de año Más información

Etapa Ferrol-Neda

La concejala de Política Social anima a la ciudadanía a tomar parte en la propuesta, abierta al público en general. “Volveremos demostrar que Ferrol é unha cidade solidaria e comprometida coas causas sociais, tal e como xa quedou patente na elevada participación rexistrada en anteriores edicións”, aseveró.

La jornada dará comienzo a las 10.00 horas en el Baluarte de San Juan, punto de partida de la ruta. Los participantes recorrerán los 13 kilómetros que separan este punto con el albergue de peregrinos de Neda, donde culminará la etapa. Cada inscrito recibirá una mochila de cuerdas de Ingada así como agua y barritas energéticas que permitan cubrir sus necesidades durante el itinerario. Una vez en el punto de llegada, donde se prevé estar sobre las siete de la tarde, podrán descansar ya en un ambiente más festivo con la actuación del grupo The Transfusións.

Quienes se animen a participar podrán inscribirse a través de la Ataquilla, adquiriendo un pase general de 5 euros, o bien la modalidad de 10 euros, que incluye además la camiseta de la fundación.