Una conferencia responde a la pregunta de Álvaro Torrente ‘¿Cómo suenan las emociones?’

La trayectoria investigadora del relator se centra en la música vocal española e italiana de los siglos XVII y XVIII ICCMU

Tras el último concierto de la temporada de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, la asociación propone dar la bienvenida a la temporada veraniega con una conferencia del musicólogo Álvaro Torrente Sánchez-Guisande. El especialista, hijo del escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester, intervendrá bajo el título de ‘¿Cómo suenan las emociones?’, este viernes, a las 19.00 horas, en la capilla del centro cultural municipal que lleva el nombre de su padre.

Antes de empezar la temporada 78 de conciertos, la Filarmónica anima a afinar el oído a través de la ponencia de Torrente, que ofrecerá una inmersión en el lenguaje emocional de la ópera del siglo XVIII, época de la Ilustración ferrolana.

Para llevar a cabo la exposición, el relator echará mano del Proyecto Didone, un ambicioso estudio que contó con la participación de más de 30 personas expertas, respaldado por el Consejo Europeo de Investigación, que recuperaron, analizaron y digitalizaron 3.000 arias inéditas. Este trabajo ha resultado en una plataforma digital pionera que posibilita el acceso a estas partituras prácticamente olvidadas durante siglos.

Además, la base de datos destaca por documentar las piezas con técnicas computacionales que permiten su localización siguiendo criterios como tonalidad, tempo o instrumentación; por cantante, registro vocal o teatro de estreno, pero también en función de la emoción que expresa.

Ponente

Álvaro Torrente es director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales –Iccmu– y catedrático de Musicología en la propia Universidad Complutense de Madrid.