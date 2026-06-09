Tres alumnas que estudian Moda en Ferrol trabajan esta semana con equipos transnacionales en Lituania

El trabajo en línea del Erasmus+ BIP se combina con un período presencial como este de una semana Cedida

A lo largo de esta semana, tres alumnas del grado en Xestión Industrial da Moda, que se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus de Ferrol (Jimena Antón y Nuria Yáñez), y una de Economía (Sara Castro), en A Coruña, participan en el Programa Intensivo Combinado –BIP– ‘Finanzas Personales Sostenibles’, que coordina la Vitautas Magnus University, de Lituania. Estas cuatro estudiantes de la UDC son las únicas implicadas de España en este proyecto, que se posibilita por desarrollarse a través de equipos transnacionales.

También participa en este Erasmus+ BIP alumnado de la University of Silesia in Katowice (Polonia), de la International Burch University (Bosnia Herzegobina), de la Saarland University (Alemania), de la Hogeschool Utrecht (Países Bajos), de la Gál Ferenc University (Hungría), de la Alexandru Ioan Cuza University (Rumanía) y de la South-West University ‘Neofit Rilski’ (Bulgaria).

Todos ellos trabajan en equipo para abordar, en este caso, proyectos de elaboración de presupuestos respetuosos con el medioambiente, la inversión sostenible, la gestión de la deuda y el consumo ético. Las cuatro alumnas de la UDC están tutorizadas por los profesores Joaquín Enríquez, de la Facultade de Humanidades e Documentación de Ferrol, y Begoña Álvarez, de Economía e Empresa.