Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Erasmus+

Tres alumnas que estudian Moda en Ferrol trabajan esta semana con equipos transnacionales en Lituania

Junto a otra estudiante de la UDC, esta es la única representación española en un proyecto en el que participan un total de ocho países

Redacción
09/06/2026 18:58
El trabajo en línea del Erasmus+ BIP se combina con un período presencial como este de una semana
El trabajo en línea del Erasmus+ BIP se combina con un período presencial como este de una semana
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A lo largo de esta semana, tres alumnas del grado en Xestión Industrial da Moda, que se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus de Ferrol (Jimena Antón y Nuria Yáñez), y una de Economía (Sara Castro), en A Coruña, participan en el Programa Intensivo Combinado –BIP– ‘Finanzas Personales Sostenibles’, que coordina la Vitautas Magnus University, de Lituania. Estas cuatro estudiantes de la UDC son las únicas implicadas de España en este proyecto, que se posibilita por desarrollarse a través de equipos transnacionales.

También participa en este Erasmus+ BIP alumnado de la University of Silesia in Katowice (Polonia), de la International Burch University (Bosnia Herzegobina), de la Saarland University (Alemania), de la Hogeschool Utrecht (Países Bajos), de la Gál Ferenc University (Hungría), de la Alexandru Ioan Cuza University (Rumanía) y de la South-West University ‘Neofit Rilski’ (Bulgaria).

Todos ellos trabajan en equipo para abordar, en este caso, proyectos de elaboración de presupuestos respetuosos con el medioambiente, la inversión sostenible, la gestión de la deuda y el consumo ético. Las cuatro alumnas de la UDC están tutorizadas por los profesores Joaquín Enríquez, de la Facultade de Humanidades e Documentación de Ferrol, y Begoña Álvarez, de Economía e Empresa.

Ecoradar: una web que localiza tiendas con productos de proximidad en Ferrol y Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620