Se cierra el círculo del Festival Porta Máxica de Ferrol con el ilusionista Joshua Kenneth en Caranza

El ilusionista Joshua Kenneth actuando en Torino, Italia Cedida

La actuación del ilusionista Joshua Kenneth prevista para el V Festival Porta Máxica, que se celebró el pasado mes de mayo con gran éxito de público y de participación, por distintos puntos de Ferrol, se celebrará este jueves 11, a las 20.00 horas, en el centro cívico de Caranza. El espectáculo, que tuvo que ser aplazado debido a las obras que se realizaban en las instalaciones, mantendrá su entrada gratuita hasta completar el aforo.

Aunque el mago es originario de la vecina A Coruña, puede presumir de una amplia trayectoria internacional que le ha llevado a viajar por todo el mundo, exponiendo sus números también en programas televisivos de máxima audiencia como son ‘Got Talent España’ o la prestigiosa serie estadounidense ‘Fool Us’ de Penn & Teller en Las Vegas.

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Joshua Kenneth fue invitado a participar en el ‘Magic Castle’ de Hollywood, un reconocimiento que se suma al recibido en competiciones de renombre en Portugal, Bulgaria e Italia, donde obtuvo el premio FISM en Turín, alzándose como el segundo mejor mago de Europa.

Con este espectáculo, de una hora de duración aproximadamente, se cierra el Festival Porta Máxica 2026, que está organizado por el Concello de Ferrol y producido por Thinking Up Live, con la colaboración del Colectivo Lorc & Julit, dos magos locales a los que se rindió homenaje, y de la Fundación Abracadabra.