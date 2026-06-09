Se buscan jóvenes 'influencers' del Camino Inglés 

Los jóvenes de 16 y 17 años interesados podrán apuntarse a la acción desde este miércoles por la mañana Jorge Meis

La ciudad de Ferrol será el punto de partida de la iniciativa da la Xunta de Galicia ‘Galicia POV: do Camiño ao contido’. Se trata de un proyecto dirigido a jóvenes de 16 y 17 años que combina la experiencia de realizar la ruta de peregrinación, que parte del muelle de Curuxeiras, entre las jornadas del 6 al 11 de julio.

Los participantes dispondrán de un programa formativo en creación de contenido digital, de modo que quienes tomen parten podrán contar su experiencia durante la ruta a través de las redes sociales.

Se trata, como precisan desde el Ayuntamiento de Ferrol, de una iniciativa gratuita que incluye alojamiento y comidas durante las seis etapas del trayecto.

Entre los objetivos de esta novedosa iniciativa se busca fomentar la creatividad y la expresión personal, adquiriendo conocimientos sobre cómo contar historias a través de diferentes formatos digitales y crear contenido profesional por medio de herramientas y técnicas básicas. Al mismo tiempo se busca impulsar un uso responsable y consciente de las redes sociales, reforzando el trabajo en equipo y poniendo en valor la identidad gallega y el entorno local.

La Xunta oferta 17 plazas para esta propuesta cuyo plazo de inscripción está abierto desde las 09.00 horas de este miércoles 10 de junio.

El formulario se podrá descargar desde ese momento en la siguiente dirección: www.ferrol.gal/docaminoaocontido. También se puede hacer reserva presencial en el Rexistro del Concello. El reparto de plazas se hará "por rigurosa orde de inscripción", apuntan desde el Consistorio.