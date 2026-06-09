Premio para el Servizo de Radioloxía del CHUF por un trabajo sobre tumores de pulmón

Rayos Marcide premio

Cuatro técnicas superiores en Imaxe para o Diagnóstico acaban de recibir un premio de índole nacional por un trabajo desarrollado en CHUF. Se trata de las profesionales Noelia Cazás Bellas, María González Paz; Yolanda García Martínez y Rocío Corral López, quienes, de forma conjunta, elaboraron el trabajo 'Radioxenómica: vínculo entre a imaxe e o xenoma nos estudos oncolóxicos'

El personal logró el segundo premio de los que se entregaron en el 38 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica, celebrado en Valencia. El objetivo del estudio galardonado, como informan desde el Área Sanitaria, era establecer una relación entre las imágenes radiológicas y el patrón genómico de tumores sólidos, además de evaluar la utilidad radiogenómica como instrumento de apoyo para el diagnóstico, respuestas al tratamiento, identificación de biomarcadores y personalización de terapias. También se destacó la importancia que tiene en este proceso el personal técnico en la obtención de imágenes de alta calidad.

Desde la administración sanitaria se añade que “a radioxenómica proporciona unha biopsia virtual que detecta mutacións mediante patróns de imaxe, evolucionando de ferramenta anatómica a mapa xenético non invasivo”.

Información genética y prevención

El avance tecnológico impulsó el desarrollo de la radioxenómica, que es una técnica innovadora y un campo interdisciplinar que relaciona imágenes médicas con información genética y molecular de tumores, y que puede predecir el perfil genómico de una enfermedad a partir de la imagen, lo que implica una reducción de las necesarias biopsias más invasivas empleadas para el diagnóstico. Asimismo, se evidencia la necesidad de que se integren modelos de radiogenómica en la práctica clínica rutinaria, así como implantación de protocolos específicos, junto con la actualización formativa y la adaptación de nuevos entornos digitales, esenciales para garantizar una práctica clínica segura, eficiente y alineada con los avances tecnológicos.

Estas profesionales revisaron en este trabajo 21 investigaciones científicas sobre correlaciones radiogenómicas en tumores sólidos de pulmón, así como sus restricciones y ventajas en el diagnóstico, utilizando bibliografía narrativa a través de bases de datos científicas como, por ejemplo, Dialnet, Pubmed, o European Radiology Experimental. Estudiaron la relación entre la imagen, el propio tumor a través de la biopsia, y la historia clínica del paciente.

Los resultados obtenidos mostraron que combinar radiología y genómica reduce la necesidad de intervenciones invasivas para el diagnóstico, combinando el análisis de las imágenes con el perfil genético molecular del tumor. Además, “se identificaron novas competencias do profesional técnico relacionadas co manexo do software especializado, un pilar fundamental para que o radiólogo poda emitir un informe máis preciso”.

Presente e futuro

En conclusión, establecen las autoras que este avance tecnológico impulsó el desarrollo de la radiogenómica como técnica innovadora futura para minimizar riesgos generados con las actuales técnicas invasivas empleadas para el diagnóstico. Asimismo, se evidencia también la necesidad de que se integren modelos en la práctica clínica rutinaria, así como implantación de protocolos nuevos, junto con la actualización formativa y la adaptación de nuevos entornos digitales, esenciales para garantizar una práctica clínica segura, eficiente y alineada con los avances . “A radioxenómica aporta máis datos, e no futuro cambiará a actual biopsia tisular, porque ao analizar a imaxe poderase xa distinguir o tipo de mutación do tumor”, resumen.

En el Área Sanitaria de Ferrol, explican estas profesionales, a raíz de esta comunicación, se pone en marcha la base de datos de 'Mutaciones Radiogenéticas en Adenocarcinoma de Pulmón' llamada 'MutaraxEn', con la vista puesta en pacientes propios de esta administración sanitaria, única de este tipo en Galicia.

En la referida base de datos trabajarán estas cuatro técnicas superiores, contando con la colaboración de la facultativa en Oncología, Carme García Lorenzo; y su homóloga en Radiodiagnóstico, María José Bello Peón. Es un paso añadido, y se va más allá de los estudios valorados en este trabajo premiado, introduciendo un mayor número de elementos de estudio y evaluación de los tumores de cáncer de pulmón en esta demarcación.