Premio para cuatro proyectos científicos de escolares de Ferrolterra sobre el eclipse

eclipse xunta Cedida

Los trabajos de alumnado de los centros educativos gallegos dentro de la programación de los Polos Creativos dedicada al fenómeno científico de este año, el eclipse solar, se mostraron en la Cidade da Cultura con una selección de los 20 proyectos científicos que fueron galardonados.

Las iniciativas de cuatro centros de Ferrolterra se encuentran entre las premiadas. Concretamente, el IES Terra de Trasancos, de Narón, fue galardonado como mejor propuesta de promoción de la salud y observación segura del eclipse; el IES Saturnino Montojo, como mejor integración del pensamiento computacional y las matemáticas en la astronomía; el CPR Tirso de Molina, como mejor comunicación científica y divulgación en los Polos creativos; y el IES Punta Candieira, de Cedeira, como el mejor logro y diseño tecnológico en los Polos Creativos.

Proyectos

El proyecto del IES naronés se presentó bajo el lema ‘Un espectáculo celestial’ y en él el alumnado elaboró cinco unidades didácticas para construir estructuras sostenibles en cartón, fabricar una caja de constelaciones luminosas, crear Perseidas, generar constelaciones luminosas con LEDs y realizar una simulación 3D y cámara oscura de la relación del ojo humano con los eclipses solares.

Por su parte, el IES Saturnino Montojo basó su proyecto en la ‘Danza dos planetas’, elaborando un sistema solar a escala que emula los movimientos de rotación y translación mediante el uso de robots MBot. Fueron los propios alumnos los que llevaron a cabo el diseño de las eclípticas con métodos matemáticos manipulativos.

El otro centro ferrolano galardonado, el CPR Tirso de Molina, presentó el proyecto ‘Eclipse 2026: observar, medir e comunicar’, a través del cual se presentaron actividades como una estación de arduino, una web de monitorización, otra informativa de observación segura, un juego de aventura gráfica y un programa de radio que permitirán representar el descenso de luz y temperatura el día del eclipse.

Por último el alumnado del Punta Candieira cedeirés presentó el proyecto ‘Estación de medición orbital terrestre’, que busca simular y registrar las variaciones producidas mediante el eclipse para construir una base de datos comparativa que permita prever el comportamiento de dispositivos electrónicos alimentados por energía solar bajo condiciones de ocultación.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, destacó que las iniciativas premiadas son “un reflexo do enorme potencial que existe nos centros educativos e do compromiso por impulsar metodoloxías activas que favorecen a aprendizaxe, a creatividade e o pensamento crítico”. Los trabajos galardonados dan cuenta, aseguró, de que la educación científica “resulta máis efectiva cando os estudantes son protagonistas da aprendizaxe e participan en proxectos reais conectados co mundo que os rodea”.