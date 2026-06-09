Más de 10.000 viajeros se han dejado seducir por el Camino Inglés en lo que va de año

La presencia de numerosos grupos de peregrinos es más que habitual por la urbe en los últimos días Jorge Meis

En Compostela empiezan a llegar del orden de los dos millares de peregrinos cada día por los diferentes itinerarios, lo que evidencia la proximidad de la temporada alta y del mayor trasiego de viajeros. Una tendencia que también es más que evidente en la urbe naval, donde cada día se observan más y más transeúntes con sus mochilas a cuestas con destino a la plaza del Obradoiro, en Santiago. Llama especialmente la atención el incremento de grupos, algunos rondando el medio centenar, que cada mañana descienden por la calle Real charlando y dejándose seducir por el olor a café y bollería recién hecha de alguna de las cafeterías que se encuentran a su paso, iniciando así la ruta con energías renovadas.

Según el análisis de datos de la Oficina de Acogida al Peregrino, en lo que va de año han sido ya 10.065 los viajeros que han hecho el Camino Inglés, que sigue siendo el cuarto más transitado. Hasta la fecha, como suele ser habitual, el número de viajeros extranjeros supera a los nacionales (6.065 frente a 4.000), suponiendo los españoles solo el 40% del total.

Otro dato que constata esa percepción general en las calles de Ferrol es que en la última jornada (datos del lunes) fueron 163 las personas que culminaron su viaje por este itinerario jacobeo.

Una etapa del Camino Inglés para promover la inclusión Más información

Como viene ocurriendo durante las últimas campañas, esta ruta de peregrinación es una de las favoritas de los viajeros españoles, aportando el 39,74% del total (4.000 personas). La segunda nacionalidad más común en el itinerario es Italia, los viajeros llegados desde el país transalpino son, tras los españoles, los más numerosos, con cerca de mil (979) que han cubierto esta ruta en lo que va de año. Tras ellos están los procedentes de Estados Unidos (811/8,06%); Portugal (720/7,15%); Reino Unido (694/6,90%); Alemania (524/5,21%); de origen no indicado (213/2.12%) e Irlanda (179/1,78), entre muchos otros, que no superan, por ahora, el centenar.

Volviendo al viajero procedente de diferentes puntos de la geografía nacional, los más numerosos siguen siendo los madrileños (651), seguidos de valencianos (611), andaluces (598), gallegos (456), catalanes (382) y canarios (373).

Mayo, suma y sigue

Con respecto a los datos del pasado mes de mayo, la demanda por esta ruta, que parte de Ferrol y prosigue por concellos de la comarca, sigue en aumento con respecto a campañas anteriores, consolidando su puesto de relevancia. En ese período han sido 4.001 los viajeros contabilizados, lo que supone un crecimiento del 2% en relación con 2025. De estos peregrinos, 1.313 procedían de España (33%), frente a 2.688 llegados de otras nacionalidades.

Sellado de credenciales

En la Oficina de Acogida al Peregrino de Santiago de Compostela reciben a los viajeros que llegan a la ciudad y que han caminado o han venido en bicicleta o a caballo hasta la tumba del Apóstol Santiago. Este departamento pertenece a la Archidiócesis de Santiago de Compostela, y es aquí donde se pone el sello final de la Catedral de Santiago en las “credenciales de peregrino” y donde se expide el certificado tradicional de la peregrinación, la conocida “Compostella”.

Hasta la fecha han pasado por la misma 182.600 personas llegadas de todo el mundo, lo que supone un 6% más que el año pasado por estas fechas. Del total de viajeros, 53.171 son españoles (29%) frente a los 129.429 extranjeros que han cubierto alguno de los itinerarios jacobeos. Solo en el último día (datos del 8 de junio) han sido 2.644 los viajeros que sellaron sus credenciales.

Cabe citar que, como es habitual, la mayoría de viajeros (9.612 personas) iniciaron el Camino Inglés en Ferrol.