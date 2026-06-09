Los 80 alumnos y alumnas del CEIP A Laxe se vuelcan en su segunda Feira da Ciencia

La II Feira da Ciencia del CEIP A Laxe exhibió una decena de experimentos y proyectos Daniel Alexandre

La segunda edición de la Feira da Ciencia que organiza el CEIP Plurilingüe A Laxe, en la parroquia ferrolana de Valón, involucró ayer a los 80 alumnos y alumnas del centro, que se pusieron al frente de distintos puestos instalados en el patio del colegio. Además de los pequeños, el claustro y las familias, tal y como destacó la directora, Patricia Cons, en el encuentro se citaron también “divulgadores científicos e outras personalidades importantes da zona”.

Esta iniciativa contó con la colaboración de la Universidade da Coruña –UDC–, del Centro Integrado de Formación Profesional –CIFP– Leixa y de la asociación Umbella, que llevó a cabo el espectáculo científico ‘Misión Eclipse’.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistió al encuentro como representante institucional y aprovechó la visita para animar a los niños y niñas a “interesarse pola ciencia e as súas diferentes ramas”, así como para felicitarlos por todo su trabajo.

Esta labor se tradujo en un despliegue de puestos con experimentos y proyectos, organizándose “cun sistema de rotación”, de manera que el alumnado iba explicando en pequeños grupos la temática de cada mesa y alternando la visita a sus compañeros.

‘Fabas bailarinas’ y ‘Leite máxica’ fueron los experimentos realizados por Educación Infantil; ‘Choiva de cores’, por 1º de Primaria; ‘Sorpréndete co aire’, por 2º; ‘Auga nunha moeda’, por 3º y 4º, y ‘Xogo do Robot’, por 5º y 6º. Además, se dispuso una mesa dedicada al proyecto teatral LÓVA, por el que se estrenará la obra ‘Tes que ter esperanza para ser forte’, este jueves 11, a las 18.00, en la AVV San Román de Doniños.