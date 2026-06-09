La ría de Ferrol y su evolución, en otra edición de las charlas que organiza la SGHN

Guillermo Díaz Agras se encargará de impartir la sesión informativa AEIG

La Sociedade Galega de Historia Natural promueve una nueva edición de su programa ‘Xuntanzas Naturalistas’, una iniciativa que cuenta con el patrocinio de la Diputación de A Coruña y que ofrece acciones informativas durante todo el año.

La próxima cita será este viernes día 12, a las 19.30 horas, en el Auditorio del Museo de Historia Natural de Ferrol, en Canido. El jefe de la Estación de Bioloxía Mariña da Graña, Guillermo Díaz Agras, será el encargado de impartir la charla, titulada: ‘A ría de Ferrol en transformación: crise ambiental, presión humana e futuro dos recursos marisqueiros”.

Desde la SGHN recuerdan que la ría “atravesa dende hai décadas un proceso de deterioro ambiental derivado de múltiples factores que actúan de forma simultánea sobre un ecosistema especialmente sensible”.

Así, precisan que entre las problemáticas más visibles destaca el “acusa declive das poboacións e capturas de bivalvos de interese comercial, fundamentais para a economía e sociedade da comarca”. También añaden que “a redución dos bancos marisqueiros de ameixa, berberecho e outros moluscos responde a unha combinación de causas, tanto ambientais como de orixe antrópica”. Sobre esta cuestión y otras relacionadas se hablará durante esta nueva sesión.