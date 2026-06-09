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Ferrol

La Antonio de Escaño tendrá un nuevo edificio de alojamiento para 300 alumnos

Esta actuación es crucial para la Armada para albergar al número creciente de efectivos

Redacción
09/06/2026 22:54
Jura de bandera en la escuela
Imagen de archivo de una jura de bandera en la Escaño
Daniel Alexandre
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La transformación que está experimentando la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño sumará un nuevo capítulo con otra obra de envergadura para construir un edificio nuevo destinado al alojamiento del alumnado. Se licita por 2,4 millones de euros, impuestos incluidos, y con un plazo de ejecución de ocho meses. 

Esta actuación es crucial para la Armada, sobre todo si se tiene en cuenta que en los próximos años –ya se está comenzando a notar– va a aumentar el número de efectivos y, por lo tanto, las necesidades de alojamiento en los centros de formación. 

En la Escaño, como se recordará, se imparten los cursos de ascenso de la escala de suboficiales (CAES) y diferentes ciclos de Marinería. La oferta actual es insuficiente. El Cuartel de Alumnos dispone de 684 camas y el edificio Patiño, de 80. 

El primero, además, va a ser objeto de una profunda reforma que comenzará en breve por parte de la adjudicataria, Oreco Balgón –5,1 millones– que lo mantendrá en obras durante 20 meses y que no supondrá más plazas; es más, durante la ejecución de las obras se prevé una reducción media de su capacidad del 20%. La Armada estima una ocupación promedio de un millar de alumnos a partir de ahora. 

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