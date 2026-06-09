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Ferrol

Ferrol recicla más cartón y vidrio: 2.075 toneladas el año pasado

El incremento del material depositado por la ciudadanía en el contenedor azul y el iglú verde fue de un 3,6%

Redacción
09/06/2026 22:11
contenedor azul papel
En 2025 se depositaron 1.300 toneladas de papel y cartón
Jorge Meis
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Ferrol separa mejor y recicla más, en concreto, un 3,6% por encima de la cantidad del ejercicio 2024. El Concello informó este martes de que el volumen de material depositado por la ciudadanía ferrolana el año pasado en los contenedores azules y los iglús verdes alcanzó las 2.075 toneladas, repartidas en 1.300 de papel y cartón y 725 de vidrio. Con este balance, explica el gobierno local, se prolonga la tendencia positiva “na participación cidadá en materia de reciclaxe e separación de residuos”.

Como se recordará, el Concello está adherido al convenio de la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, con el denominado Sistema de Responsabilidad Ampliada de los Productores –SRAP– de envases domésticos y de papel-cartón de un solo uso, es decir, con Ecoembalajes de España.

Este acuerdo, al que se suman muchos otros concellos de Galicia, busca fomentar la recogida selectiva “e avanzar nos obxectivos de reciclaxe” que establece la normativa en vigor. En ese sentido, el Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor implica que las empresas que colocan envases de estas características en el mercado deben contribuir a la gestión y el tratamiento de los residuos generados por los mismos.

El mecanismo se traduce, además, en incentivos económicos para la administración local en función de diferentes factores, como es la cantidad total de cada fracción. En el caso del Concello de Ferrol, las 2.075 toneladas de papel, cartón y vidrio depositadas en los contenedores de la ciudad se tradujeron en una compensación económica de 48.400 euros.

El ejecutivo municipal destaca que con la adhesión a Ecoembalajes Ferrol “reforza a súa aposta pola sostibilidade, a economía circular e a mellora da limpeza, implicando tanto á administración como á cidadanía na protección do medio”. 

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