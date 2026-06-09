El hospital Juan Cardona de Caranza incorpora un modelo pionero de accesibilidad para personas con daltonismo

El programa 'Color Add' está presente en numerosos países y sectores Cedida

El grupo sanitario Ribera ha ampliado la implantación del sistema de identificación cromática 'ColorADD' a tres nuevos hospitales, entre ellos el Juan Cardona de Ferrol, además del Polusa y el Virgen de la Caridad, en el marco de su estrategia corporativa de diversidad funcional y su apuesta por una atención cada vez más humanizada.

Con estas incorporaciones, el proyecto —ya presente en los hospitales universitarios de Torrejón (Madrid) y Vinalopó (Elche), así como en el hospital Ribera Povisa (Vigo)— da un paso más en su despliegue dentro de la red asistencial del grupo, consolidando un modelo que integra la accesibilidad universal en la experiencia del paciente.

El referido programa 'ColorADD', conocido como el “alfabeto del color”, es un sistema de codificación visual diseñado para facilitar la identificación de colores a las personas con daltonismo. Su aplicación en entornos sanitarios permite interpretar de forma más clara la señalización, la orientación interna y otros elementos informativos que habitualmente utilizan el color como herramienta principal de comunicación.

En el ámbito hospitalario, donde los códigos cromáticos forman parte de la organización de espacios, circuitos asistenciales y mensajes al paciente, esta adaptación supone un avance muy relevante en términos de autonomía, seguridad y comprensión del entorno por parte de las personas con daltonismo.

Explican desde el grupo Ribera que "la iniciativa contribuye a sensibilizar sobre una condición sensorial no evidente, pero con impacto directo en la vida cotidiana de quienes la presentan".

Hasta la implantación inicial de este sistema en los primeros centros del grupo, "el acceso plenamente adaptado a personas daltónicas en el entorno sanitario español era aún limitado", explican.

Con su expansión en los hospitales de la corporación, Ribera refuerza su posicionamiento como uno de los grupos sanitarios de referencia en la incorporación de soluciones inclusivas dentro de su red asistencial.

'ColorADD' está presente en numerosos países y sectores —desde el transporte público hasta el diseño de productos, la educación o el ocio—, y su adopción en el ámbito sanitario continúa creciendo como herramienta de apoyo a la accesibilidad universal.

Con la implantación completa en seis hospitales Ribera, el grupo avanza en su objetivo de extender progresivamente este sistema al conjunto de sus centros, en línea con su compromiso con la diversidad funcional en todas sus dimensiones.