El Concello invierte 117.000 euros en varios aglomerados en la zona rural

Trabajos de asfaltado en la zona de Papoi Daniel Alexandre

Algo más de 117.000 euros procedentes del Plan de Obras e Servizos –POS– de la Diputación de A Coruña invertirá el Concello de Ferrol en el aglomerado de cuatro caminos en la zona rural, en concreto en las parroquias de Covas y de San Xurxo.

La Xunta de Goberno de este lunes aprobó el expediente de contratación de las obras, que se hará en dos lotes. Por un lado, se licitará el camino C-32 en As Cabazas y, por otro, los de Carregal, Pragaíño y Pardiñas, en San Xurxo.

En el primero de ellos, en Covas, se procederá a regularizar el firme existente, se limpiarán los márgenes y las cunetas del vial, y se extenderá un nuevo pavimento de aglomerado en un tramo de algo más de 600 metros de longitud. Por último, se procederá a la señalización vertical y horizontal del camino. La superficie total de la actuación se aproxima a los 3.100 metros cuadrados.

El Concello explica que este es un camino transitado por vehículos ligeros que acceden a la zona y que presenta un “evidente estado de deterioro” que causa “molestias aos veciños”, por lo que su reparación “resulta prioritaria”. El importe de la actuación se acerca a los 68.000 euros, impuestos incluidos, y el plazo de ejecución no podrá extenderse más de dos meses.

En cuanto a los caminos de la parroquia de San Xurxo, la inversión se sitúa cerca de los 49.500 euros. Los tres –Carregal, Pragaíño y Pardiñas– también comparten problemática: accesos en condiciones de conservación deficiente que hay que rehabilitar, tránsito complicado por el estado de las pistas y poca funcionalidad en la red viaria de la zona, además de que la vegetación de las cunetas y márgenes afecta a la visibilidad y a la seguridad, así como al drenaje. La actuación se centra en el núcleo de Vila da Area, donde confluyen las tres pistas.