El abril más seco en Ferrolterra dio paso al mayo más tórrido de los últimos años

Las playas presentaron estampas de lo más veraniegas durante el episodio de altas temperaturs Jorge Meis

Los últimos meses están siendo cuando menos atípicos. Tanto es así que el refranero popular empieza no ser fiel a la realidad. Y es que este 2026 eso de “en abril aguas mil” se ha quedado más que desfasado. Con los datos recogidos en la estación meteorológica del CIS en A Cabana se puede asegurar que abril no ha sido, para nada, un mes lluvioso como suele acontecer. Los pluviómetros solo contabilizaron 31,3 litros por metro cuadrado en todo el mes, una cantidad muy inferior a la que suele ser habitual en la zona, habiéndose registrado solo siete días de precipitaciones.

Si retrocedemos en el tiempo el año pasado se recogieron 113,7 litros por metro cuadrado en 14 jornadas de lluvia, es decir, casi cuatro veces más agua que en el año anterior y el doble de jornadas. En 2024 fueron once los días con precipitaciones resultando un acumulado de 117,1 litros. En el año 2023 abril se comportó de forma similar al año previo, con otros once días de lluvia y un total de 82,2 litros recogidos. En el año 2022 se registraron precipitaciones en 14 días, aunque no fueron tan abundantes, ya que se recogieron 61 litros, eso sí, con todo, constituye el doble de lo acumulado este ejercicio.

Siguiendo ese viaje en el tiempo, en abril del año 2021 cayeron precipitaciones en diez jornadas y se contabilizaron 86.7 litros por metro cuadrado, pero en abril de 2020 los días en los que la lluvia hizo aparición fueron 18 y el total recogido de 141,3 litros. Sin duda, ninguno de los valores destaca por haber sido tan seco como esta primavera de 2026.

Fenómeno inusual

Mayo ha sido igualmente inusual pero en lo tocante a las temperaturas. El mes que acaba de finalizar pasará a la historia no tanto por su temperatura media sino por la temperatura alcanzada durante nueve días a contar desde el día 20. En este punto diremos que “ata o 40 de maio aínda a vella non quita o saio”, pero vaya si lo quitó. Esos días el mercurio no descendió en Ferrol y comarca de los 24 grados de máxima, registrándose valores muy poco habituales para este mes del año.

Se puede decir que fue un período de contrastes con alternancia de valores térmicos entre 17 y 21 grados. El día 20 marcó el inicio de una serie histórica, con un mercurio que no bajaría de los 24 grados de máxima. Así, los valores en días sucesivos fueron (por orden): 24,84; 24,03; 26,96; 29,61; 32,23; 29,74; 24,11; 31.88 y 24,50 el día 28. A partir de ahí la temperatura cayó hasta los 21 con un pico el 31 hasta los 23º.

La media de las temperaturas más elevadas se ha situado en mayo en los 16,25 grados, muy por encima del mismo mes de 2025 (15,85º) y 2024 (14,79º), sin embargo en el año 2023 la media superó los 16,66, porque no hubo tantas variables térmicas como las de este ejercicio. También en 2022 el comportamiento fue similar, con un promedio de 16,73º. Sin embargo, en 2021 la media de las temperaturas no superó los 15º (14,26) y en el año 2020 fue de 17,52º.

Las temperaturas en lo que va de junio son ya más suaves, con valores que oscilan entre los 18 y los 21 grados.