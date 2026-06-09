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Diario de Ferrol

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Literatura

‘De Esmelle a Ítaca’, o libro de Emma Pedreira e María Besteiros sobre a pegada de Caamaño que se comenta en Canido

A presentación terá lugar este mesmo martes 9 no centro cívico

Redacción
09/06/2026 11:15
Begoña Caamaño no parque de Bonaval
Begoña Caamaño no parque de Bonaval
Sonia Díaz
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Este mesmo martes 9, ás 12.00 horas, no centro cívico de Canido, presentarase a obra ‘De Esmelle a Ítaca. A pegada de Begoña Caamaño na reescritura mítica feminista’, escrita por Emma Pedreira e María Besteiro

Aínda que en liña, esta última autora participará no acto, que contará coa presenza da vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, Cristina Naya, e a directora do Servizo de Publicacións da UDC, Inma Doval.

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