Literatura
‘De Esmelle a Ítaca’, o libro de Emma Pedreira e María Besteiros sobre a pegada de Caamaño que se comenta en Canido
A presentación terá lugar este mesmo martes 9 no centro cívico
Este mesmo martes 9, ás 12.00 horas, no centro cívico de Canido, presentarase a obra ‘De Esmelle a Ítaca. A pegada de Begoña Caamaño na reescritura mítica feminista’, escrita por Emma Pedreira e María Besteiro.
Aínda que en liña, esta última autora participará no acto, que contará coa presenza da vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, Cristina Naya, e a directora do Servizo de Publicacións da UDC, Inma Doval.