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Diario de Ferrol

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Espectáculo familiar

Cris de Caldas relata en Caranza ‘Contos da Tribo’ con música en vivo para o público familiar

Para asistir a este espectáculo gratuíto do programa Apego é preciso reservar praza enviando un correo electrónico

Redacción
09/06/2026 11:25
Cris de Caldas cos seus 'Contos da Tribo'
Cris de Caldas cos seus 'Contos da Tribo'
Apego
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O centro cívico de Caranza será este mesmo martes 9 o escenario do programa Apego en Ferrol, que organizan Servizos de Normalización Lingüística de distintos Concellos. 

Ás 18.00 horas comezará o espectáculo de Cris de Caldas ‘Contos da Tribo’, unha proposta que combina narración oral, formación e exposición de libros, e que trata de crear comunidade arredor da lectura. Para asistir hai que reservar praza no correo electrónico gnl@ferrol.es.

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