Alba Cid impartirá o próximo taller de escritura na biblioteca municipal de Ferrol
Está aberto o prazo de inscrición para participar nesta sesión conducida pola poeta ourensá e investigadora en poesía contemporánea
O ciclo de ‘Experiencias de escritura’ continuará na biblioteca municipal de Ferrol da man da poeta e escritora ourensá Alba Cid, gañadora do Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, que organiza o Ministerio de Cultura, polo seu primeiro poemario ‘Atlas’ (Galaxia, 2019). Este luns 8 abríronse as inscricións a través dun formulario ao que se enlaza tanto na páxina web do centro cultural como a través do código QR recollido no cartel da iniciativa, que se presenta baixo o título de ‘Libros que son pasadizos: o documental na poesía’.
Esta actividade, que se dirixe a calquera persoa interesada na creación literaria, terá lugar o xoves 18, entre as 17.00 e as 18.00 horas, e para participar é preciso ter vixente o carné da Rede de Bibliotecas de Galicia.
O encontro concíbese como un percorrido de lecturas, co obxectivo de incentivar a descuberta de poemarios híbridos e libros de artista, de maneira que se tira proveito da experiencia de Alba Cid, que adoita implicarse en traballos documentais e na recompilación de referencias como parte da súa rutina creativa.
‘El libro de los muertos’, de Muriel Rukeyser (1938), ou ‘Cinsa do vento: Libro da Ribeira Sacra’, de Emilio Araúxo (1996), son só algúns dos exemplos protagonistas deste obradoiro.