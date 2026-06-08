Premio a la labor investigadora de Laura Castro en Ferrol sobre energías marinas renovables

Castro participa como evaluadora de proyectos internacionales Daniel Alexandre

La segunda edición de los premios que organizan la Real Academia de Ciencias –RAGC– y la Universidad Intercontinental de la Empresa –UIE– para investigadores e investigadoras jóvenes ya está resuelta y entre los galardones figura Laura Castro. Esta profesional, que desarrolla su labor en el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– del Campus de Ferrol, es la única catedrática en el área de Construcciones Navales en Galicia y su trayectoria se centra en el estudio técnico-económico de las energías renovables marinas: eólica, undimotriz y sistemas híbridos que incorporan la de origen solar.

Laura Castro (Betanzos, 1985) es investigadora principal de tres proyectos actualmente. En primer lugar, con alcance estatal, está desarrollando una herramienta para planificar el almacenamiento de energía marina procedente de fuentes renovables en España.

Además, la galardonada trabaja, a nivel europeo, en la gestión de riesgos para la producción estable, segura y sostenible de hidrógeno verde utilizando energía eólica marina, así como, por otra parte, en la mejora de la eficiencia energética en Georgia, Azerbaiyán y Ucrania.

Galardón

La que es la catedrática en Construcciones Navales más joven de España recibirá su Premio RAGC-UIE en la categoría de Ciencias Técnicas, que, como las otras dos modalidades, cuenta con una dotación de 5.000 euros.

Estos galardones, que se entregarán en un acto a celebrar el jueves 18 en Santiago de Compostela, tienen el objetivo de impulsar la investigación científica en Galicia al reconocer a quien opera en centros gallegos.