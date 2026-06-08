Nueva jornada de la huelga del metal en Ferrolterra

Huelga del metal en Ferrolterra Jorge Meis

Las inmediaciones del campo de fútbol del polígono de A Gándara será el punto de partida, este martes a las 12.00 horas, de la manifestación en el marco de las jornadas de huelga en el sector de siderometal de la provincia de A Coruña por un convenio digno, que tendrá continuidad el miércoles y el jueves. La jornada de huelga se produce tras la falta de avances en la negociación entre la parte social y empresarial y después de que la patronal pospusiese la pasada semana una reunión que formaba parte del calendario acordado. Desde los sindicatos CCOO y CIG se criticó que se quisiese “volver á súa estratexia habitual de dilación e bloqueo”, al tiempo que se les amenaza con que si el convenio se firma después de junio no tendría efectos a 1 de enero sino desde la fecha de rúbrica.

Por eso, desde la parte social se hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras del sector a “reforzar a participación” en las jornadas de huelga previstas para las jornadas de hoy, mañana y pasado.