Más de 565.000 euros para completar la reforma de la cubierta del estadio de A Malata

Imagen de archivo de la cubierta de A Malata Emilio Cortizas

La intervención que completará la reforma de la cubierta del estadio de A Malata dio este lunes un nuevo paso con la aprobación, por parte de la Xunta de Goberno Local, de la licitación del 15% de su superficie, que debe hacerse por separado por estar afectada por el ámbito de la autopista.

Así, el ejecutivo municipal estima en 565.000 euros la inversión necesaria, que tiene además un plazo de ejecución de tres meses. Con esta actuación se complementa la fase principal, que ya está en marcha tras su adjudicación y que tienen un coste de 3,2 millones.

El anuncio de licitación de esta segunda fase, así como el plazo para la presentación de ofertas, se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia.

Además de permitir la subsanación de todas las deficiencias observadas en los últimos años, las obras ampliarán el voladizo 2,5 metros, con lo que toda la grada estará resguardada.