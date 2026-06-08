Las solicitudes de Formación Profesional se abren el próximo lunes para las más de 4.000 plazas del área de Ferrol

Imagen del concurso de Cociña e Coctelería del Fraga do Eume Jorge Meis

El próximo lunes 15 abrirá el plazo de solicitud para las personas interesadas en cursar ciclos de Formación Profesional, tal como anunció el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en la 29 edición del Salón de Alimentación do Atlántico (Salimat Abanca 2026) que acaba de concluir en Silleda. Las incripciones permanecerán abiertas hasta el martes 30.

Durante la segunda quincena de este mes de junio se podrá solicitar plaza para las 4.114 vacantes que la Xunta adjudica este año para el área territorial de Ferrol, dentro de las 50.224 en total que se reparten por las cuatro provincias para este curso 2026/27.

La primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 10 de julio, abriendo el período de matrícula desde esa misma jornada y hasta el miércoles 15 del próximo mes. Los cupos que queden libres serán objeto de un segundo proceso, cinco días después de cerrar el plazo (poniendo a disposición nuevas inscripciones del 20 al 23) y la tercera adjudicación se realizará el 27 de julio, con el plazo desde ese día al 29.

Entre las 44 nuevas especialidades que se ofrecen en Galicia, se impartirán dos títulos de Formación Profesional Dual Xeral (que es lo que anteriormente se denominaba FP ordinaria) en concellos de esta área territorial, con 22 plazas asignadas a cada una. Por un lado, el CIFP Leixa de Ferrol acogerá el grado medio de Emerxencias Sanitarias y, por otra parte, el IES Moncho Valcarce de As Pontes se estrenará con el superior de Laboratorio de Análise e Control de Calidade.

Feria en Silleda

El Salón de Alimentación do Atlántico en el que se avanzaron los plazos de FP sirvió para poner en común distintas experiencias y para generar nuevas oportunidades entre las organizaciones, pequeños productores, artesanos, industria y grandes empresas de distribución.

Además de estos participantes, la feria funciona como un escaparate del trabajo que se desarrolla en los centros que imparten titulaciones de FP relacionados con la hostelería, el turismo y las industrias alimentarias. Así pues, entre los distintos puestos se pudo localizar a alumnado del CIFP Fraga do Eume, de Pontedeume, que realizó actividades de demostración y degustaciones en directo.