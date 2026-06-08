La Xunta licita por más de 10 millones la construcción de otras 58 viviendas públicas en O  Bertón

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en enero, en O Bertón Jorge Meis

El Consello de Goberno de la Xunta ha aprobado este lunes la licitación, por un importe de 10,1 millones de euros, de la construcción de 58 viviendas de promoción pública en O Bertón, en concreto en la parcela 14.

La actuación, una de las que el gobierno gallego tiene en ejecución en el barrio ferrolano, seguirá las directrices del proyecto realizado por la UTE Monteoliva-Fraga y Martiñán Bertón 2, en una superficie de 1.935 metros cuadrados. Aunque se trata de un mismo edificio que ocupará toda la parcela, se dividirá en dos bloques diferenciados en altura: un de cuatro en el bloque lineal que se orientará al norte y otro de cinco alturas en forma de "U" que dará al sur, este y oeste.

El primero de los bloques tendrá dos portales, con nueve viviendas cada uno, de una, dos o tres habitaciones, mientras que el "U" contempla dos portales de 12 viviendas cada uno en ambos extremos y otros dos en la parte central, en este caso de ocho pisos en cada uno de ellos.

En cuanto a la distribución por plantas, el sótano se destinará a garajes, trasteros y locales para las instalaciones, mientras que en el bajo habrá soportales de uso público, seis portales de acceso y también locales para instalaciones. Se hará una reserva para el almacén de contenedores de basura, cuartos de limpieza y también trasteros y cuatro locales comerciales. En cada una de las tres primeras alturas se habilitarán 16 pisos (tres de ellas de un dormitorio, cinco de dos y ocho de tres en cada planta), mientras que la última planta permitirá crear diez viviendas, la mitad de tres dormitorios, cuatro de dos habitaciones y una de un solo cuarto. Dos de las 58 viviendas serán adaptadas. Es decir, entre los dos bloques habrá 10 viviendas de un cuarto; 18 de dos (sin contar las adaptadas) y 28 de tres.

Por superficie, las de un dormitorio tendrán una medida de entre 51 y 54 metros cuadrados; las de dos, entre 67 y 78; las de tres, entre 78 y 84 y, por último, las adaptadas, serán de 81 metros cuadrados.