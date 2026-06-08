La reparación del talud del paseo marítimo de Caranza costará 250.000 euros

Estado de la zona, este lunes Daniel Alexandre

La reparación del talud del paseo marítimo de Caranza, que se desprendió parcialmente en el mes de enero, tendrá un coste de unos 250.000 euros. La Xunta de Goberno Local de este lunes declaró, después de varias protestas vecinales y un conflicto competencial entre administraciones, la emergencia de unos trabajos que incluyen el arreglo de la conducción de saneamiento de hormigón afectada.

El gobierno local explica que los "episodios adversos rexistrados no litoral de Ferrol" entonces, "caracterizados por choivas persistentes, escorrentías superficiais e episodios de oleaxe provocaron unha aceleración dos procesos erosivos na fronte litoral da praia".

El informe de Urbanismo concluye que el talud presenta "un estado de inestabilidade activa derivado destes procesos erosivos e da perda de cohesión do terreo", por lo que se hace "necesaria unha intervención urxente para garantir a seguridade das persoas e preservar as infraestruturas afectadas".

Trabajos

Los trabajos previstos contemplan el balizamiento y cierre de la zona, la señalización del riesgo y la restricción del tránsito peatonal, la retirada de los materiales y el saneo y perfilado provisional del talud, cuyo pie se protegerá de la erosión adicional, además de realizarse drenajes superficiales y una evacuación "controlada" de las aguas. Por último, se reparará el bordillo y la barandilla del paseo y se repondrán tanto el firme como el resto de los elementos afectados.